A20: Bauarbeiten und Behinderungen zwischen Kröpelin und Neukloster Stand: 14.03.2021 07:20 Uhr Autofahrer auf der A20 in Richtung in Lübeck müssen sich von Montag (15. März) an auf Behinderungen einstellen. Zwischen den Abfahrten Kröpelin und Neukloster wird unter anderem der Fahrbahnbelag erneuert.

Zunächst werden die Hinweisschilder und Absperreinrichtungen entlang der knapp neun Kilometer langen Strecke aufgestellt sowie Abschnitte der Mittelleitplanke geöffnet. Das könne mehrere Tage in Anspruch nehmen, so die Bauleitung. In den kommenden Monaten werden dann die Asphaltdecke abgetragen und erneuert sowie die Entwässerung und die Bankette saniert.

Verkehr soll weiter vierspurig fließen

Während der Arbeiten soll der Verkehr zwar langsamer, aber dennoch vierspurig an der Baustelle vorbei geführt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September. Von März 2022 an soll dann die Sanierung des gegenüberliegenden Abschnittes in Richtung Stettin erfolgen. Insgesamt sind laut Autobahn GmbH rund acht Millionen Euro dafür veranschlagt.

