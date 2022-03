438 ukrainische Flüchtlingskinder in Schulen in MV unterrichtet Stand: 30.03.2022 13:25 Uhr Die Zahl der Mädchen und Jungen aus der Ukraine, die aktuell Schulen in Mecklenburg-Vorpommern besuchen, ist weiter gestiegen. Derzeit werden an den Schulen des Landes 438 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

In nur einer Woche sind 164 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine dazugekommen, hieß es am Mittwoch aus dem Bildungsministerium in Schwerin. Man nutze für den Unterricht der Kinder das bereits bestehende System der Standortschulen, an denen die Schüler eine Deutsch-Intensivförderung erhalten können. Außerdem sei man dabei, insgesamt 30 neue Stellen für Lehrkräfte mit der Zusatzausbildung Deutsch als Zweitsprache auszuschreiben.

GEW für "Ukraine-Gipfel"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert angesichts der Herausforderungen für einen "Ukraine-Gipfel". In den müssten, so die Landesvorsitzende Annett Lindner, zum einen die Beschäftigten aus Schulen und Kindertageseinrichtungen selbst einbezogen werden. Aber wichtig sei es auch, die Perspektive der Schutzsuchenden zu hinterfragen - ob sie nämlich in das deutsche Schulsystem einbezogen werden möchten, oder aber die Beschulung nach ukrainischem Lehrplan wünschen. Dafür gebe es gute Online-Lehrmittel.

