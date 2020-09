Stand: 28.09.2020 14:49 Uhr

NDR Info - Der Tag im Dialog

Corona-Krise, Klimawandel, Donald Trump - viele Themen unserer Zeit polarisieren zunehmend stärker die Gesellschaft und steigern auch die gesellschaftlichen Anforderungen an den Journalismus. Wo steht der NDR im Jahr 2020? Welches Programm möchten unsere Nutzerinnen und Nutzer im Fernsehen sehen, im Radio hören und online lesen? Welche Anregungen haben sie? Und welche Wünsche für die Zukunft? Dienstag, der 29. September 2020, steht bei NDR Info ganz im Zeichen von Gesprächen mit Ihnen.

Das alles wollen wir heute in fünf Viedoschalten zu verschiedenen Themen mit Ihnen besprechen. Wir halten Sie hier auf dieser Seite mit Ergebnissen und Eindrücken auf dem Laufenden.

Die Themen:

8 - 9.30 Uhr

Journalismus in der Corona-Krise

Zwischen Distanz, Aufklärung und Meinungsvielfalt

Das Coronavirus dominiert seit Monaten unser aller Leben, die Politik und die Medien. Umfassende Information, Aufklärung und Einordnung zur Pandemie sind die wesentlichen Ziele unserer Berichterstattung. Dabei sind auch unsere gewohnten Arbeitsweisen u.a. durch Homeoffice und Distanzgebote stark beeinflusst.

Wie ist uns Journalismus in Corona-Zeiten gelungen? Was hätten wir nach Ihrer Meinung besser machen können?

Darüber diskutieren mit Ihnen Christiane Uebing, Leiterin der Programmgruppe Politik und Aktuelles, NDR Info/Radio, und Gabi Kostorz, Leiterin der Programmgruppe Ausland und Aktuelles, NDR Fernsehen.

Moderation: Kathrin Schmid

10 - 11.30 Uhr

Mehr als Bad News

Warum NDR Info nach Lösungen sucht

Jahrzehnte lang galt der böse Satz "Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten!" weitgehend unangefochten in den meisten Nachrichten-Redaktionen. Seit ein paar Jahren ändert sich das. NDR Info gehört zu den ersten Redaktionen, die sich in Deutschland auch um "konstruktiven Journalismus" bemühen. Das Ziel ist, nicht nur Probleme zu benennen, sondern auch über Lösungsansätze zu berichten.

Wie gefällt Ihnen dieser Ansatz, Perspektiven aufzuzeigen? Wie ist es uns gelungen? Was könnten wir besser machen?

Darüber diskutieren mit Ihnen Adrian Feuerbacher, Chefredakteur NDR Hörfunk und Programmchef von NDR Info, und Charlotte Horn, NDR Info Autorin und Scout für "Constructive-Journalism"-Geschichten.

Moderation: Anna Marohn

12 - 13.30 Uhr

Investigative Recherche + Auslandsjournalismus

Von den Panama Papers bis zum internationalen Kokainhandel, vom Rechtsradikalismus bis zum IS-Terror: Recherchen, die oft monate-, sogar jahrelang dauern können und dafür die Aufgabe wahrnehmen, eine unabhängige Kontrollinstanz für Politik und Staat zu sein.

Wie bewerten Sie diese Recherchen? Darüber diskutiert mit Ihnen Benedikt Strunz, Reporter NDR Info.

Außerdem:

Wie funktioniert die Arbeit im Ausland, wenn zum Beispiel die dortige Staatsführung verhindern möchte, dass zu viele Informationen nach außen dringen? Darüber sprechen mit Ihnen Andreas Cichowicz, Chefredakteur des NDR Fernsehen, Moderator des Weltspiegel sowie langjähriger ARD Auslandskorrespondent, und Astrid Corall, derzeit Radio-Korrespondentin im Studio Brüssel.

Moderation: Kathrin Schmid

14 - 15.30 Uhr

Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kultur

Wie kommen Themen ins Programm - und sind es die richtigen?

Was ist eigentlich Thema bei NDR Info im Radio, im Fernsehen, in Internet? Und vor allem: warum? Warum hören Sie von manchem Ereignis tagelang, von manchem Geschehen manchmal, von anderem nie? Wie entsteht Programm? Wann wird ein Ereignis zur Nachricht - und wann nicht? Wer trifft Entscheidungen?

Stimmt unsere Auswahl? Was würde Sie vielleicht noch mehr interessieren?

Darüber diskutieren mit Ihnen der Leiter der NDR Nachrichtenredaktion (Radio), Tom Heerdegen, Kerstin Klein, Leiterin Newsroom NDR Info Fernsehen und Carsten Löding, Redaktionsleiter NDR Info 21.45 Uhr.

Moderation: Anna Marohn

18 - 19.30 Uhr

NDR Info 2021 + Social Media: Zwischen Meinungsfreiheit und Netiquette

Radio anschalten und hören, was gerade läuft? Das funktioniert zwar nach wie vor - aber in der digitalen Welt gibt es viele andere Möglichkeiten, sich mit dem Neusten vom Tage zu versorgen. Im Podcast, via Live-Stream, on demand auf dem Smartphone oder dem Tablet. Wie hätten Sie es denn gerne? Wo und wie hören und sehen Sie unsere Angebote? Was wünschen Sie sich zukünftig?

Sagen Sie es uns und diskutieren Sie darüber mit Björn Staschen, dem Leiter des Projekts Crossmediale Nachrichtenredaktion im NDR

Außerdem:

Die Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern unserer Programme über die Social-Media-Kanäle ist längst selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. Nirgends bekommen wir Feedback häufiger, schneller und direkter. Immer interessant, oft wichtig, und manchmal unter der Gürtellinie. Dann werden Kommentare durch uns auch mal gelöscht. Und in der Folge über vermeintliche Zensur diskutiert. Wie bewerten Sie unseren Netz-Auftritt?

Darüber diskutiert mit Ihnen Sabine Moers, Teamleitung NDR Info Social Media.

Moderation: Anna Marohn

Der Abschluss des Dialogtages: Die NDR Info Redezeit

Zudem stellen sich am Abend in der Sendung "Redezeit" von NDR Info Radio die Programmmacherinnen und -macher den Fragen des Publikums. Ab 18 Uhr sind die Telefone der "Redezeit" freigeschaltet. Außerdem können Hörerinnen und Hörer ihre Fragen mailen. Alle Informationen dazu finden Sie hier: ndr.de/redezeit.

