20 Prozent mehr rassistische und antisemitische Gewalttaten in SH Stand: 24.04.2025 10:00 Uhr Seit 2017 zählt der Verein Zebra rassistische, antisemitische und andere rechtsextreme Gewalttaten in Schleswig-Holstein. Im vergangenen Jahr registrierte der Verein so viele Taten wie noch nie.

von Anne Passow

Eine Familie wird ein Jahr lang vom Nachbarn rassistisch schikaniert, schließlich droht der Nachbar der Mutter - im Beisein ihrer Kinder - mit dem Tod. Ein Fall von vielen, den das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe (Zebra) dokumentiert hat. Rassistische, antisemitische oder andere rechtsextreme Angriffe nehmen demnach zu in Schleswig-Holstein - und zwar um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Viele Angriffe in SH rassistisch motiviert

164 Gewalttaten, von denen mindestens 263 Menschen betroffen waren, registrierte das Zentrum nach eigenen Angaben 2024 im Norden. 2023 waren es 136 Vorfälle. 75 Prozent der Angriffe waren laut Zentrum rassistisch motiviert. Danach kämen politisch motivierte Angriffe, gefolgt von antisemitischen und queerfeindlichen Gewalttaten.

Betroffene werden vom Zentrum beraten

Unter den Angegriffenen waren demnach auch viele Kinder und Jugendliche. Im letzten Jahr seien es 57 gewesen. Und: Fast die Hälte aller Angriffe waren laut Zebra körperlich. Außerdem habe das Zentrum "im vergangenen Jahr in 24 neuen Fällen von Bedrohungen und Nötigung beraten - doppelt so viel wie noch im Jahr zuvor", bilanzierte Zebra-Berater Felix Fischer.

Meiste Angriffe im Kreis Pinneberg

Die meisten Angriffe registrierte das Zentrum im Kreis Pinneberg (27), in Kiel (25) und Lübeck (21). Im Kreis Stormarn wurden mit 18 Gewalttaten mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr registriert (2023: 8). Mehr als die Hälfte aller Angriffe im Kreis Stormarn richtete sich laut Zentrum gegen politische Gegner. "Hier deutet sich eine Entwicklung an, die in anderen Bundesländern schon weiter fortgeschritten ist: Die Folgen eines rechten Hegemoniestrebens im ländlichen Raum", schreibt das Zentrum in seinem Bericht, der am Donnerstag (24.4.) in der Landespressekonferenz vorgestellt wurde.

Was die Beratungsstelle damit meint: Rechtsextreme schüchtern durch Gewalt auf der Straße ein, Angegriffene fühlen sich unsicher, schränken ihre Freizeitgestaltung ein, überdenken ihr politisches Engagement - ziehen sich zurück.

Beratungsstelle Zebra fordert Unterstützung für Engagierte

Viele Opfer rassistischer Schikane durchlitten demnach große Angst. So berichtet das Zentrum, dass die eingangs beschriebene Familie gerne umziehen wollte, aber keine Wohnung fand - und so in ständiger Angst vor ihrem Nachbarn zuhause lebt.

Hilfe für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen notwendig

Grundsätzlich fehle es an Helfern und Dolmetschern, die Menschen mit wenig Deutschkenntnissen zum Beispiel beim Arztbesuch unterstützen, kritisiert die Beratungsstelle. Und: "Betroffenen und alle Engagierten, die sich für eine lebendige Demokratie und gegen die extreme Rechte einsetzen, dürfen nicht alleine gelassen werden", fordert das Zentrum.

