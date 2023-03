Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sollen Mitte April vom Netz gehen. Eine erneute Verschiebung schließt Bundesumweltministerin Steffi Lemke aus. Die CDU kritisiert das Vorgehen. Ist das endgültige Aus eine gute Entscheidung?

In gut zweieinhalb Wochen soll die Nutzung der Atomkraft in Deutschland enden. Das hat Bundesumweltministerin Lemke bekräftigt. "Es bleibt beim Atomausstieg Mitte April", sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Risiken der Atomkraft sind letztlich unbeherrschbar." Die Umweltministerin widersprach Befürchtungen, dass die Energieversorgung durch den Atomausstieg nicht mehr gesichert sei. "Wir haben im internationalen Vergleich eine sehr hohe Versorgungssicherheit", sagte Lemke. Diese sei "deutlich besser" als die der deutschen Nachbarländer "mit dem höchsten Atom-Anteil", betonte sie. "Auf Dauer sind daher Wettbewerb und mehr Erneuerbare Energien das beste Mittel für stabile Preise", sagte Lemke.

Streit zwischen Grünen und FDP

Der endgültige Ausstieg aus der Atomkraft hätte eigentlich schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Wegen der schwierigen Energielage infolge des Kriegs in der Ukraine wurde die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke auf den 15. April verschoben - per Machtwort des Bundeskanzlers. Olaf Scholz beendete damit einen koalitionsinternen Streit zwischen Grünen und FDP, der nun aber wieder aufflammen könnte. Während die FDP für eine weitere Nutzung der Atomkraft eintritt, sind Grüne und SPD strikt dagegen. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Lukas Köhler, hatte zuletzt vor einem raschen Rückbau der drei AKW gewarnt. Die Union will die Atomkraftwerke zumindest einsatzfähig halten.

Was bleibt an Problemen?

In der Redezeit blicken wir zurück auf die Ära der Atomenergie in Deutschland, auf die Anti-Atomkraft-Bewegung, auf die Entscheidung von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, nach dem japanischen GAU aus der Atomenergie auszusteigen. Und den aktuellen Streit um diese Energieform, der sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft hat. Und wir fragen: War das Aus für die AKW eine richtige Entscheidung? Was bleibt an Problemen nach der Abschaltung? Wie können wir unsere Energieversorgung langfristig sichern?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Olaf Bandt

Vorsitzender des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

Prof. Johan Lilliestam

Professor für Energiepolitik am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam

Dr. Christoph Ploß

MdB, Vorsitzender der CDU Hamburg