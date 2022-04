Zivilschutz: Öffentliche Bunker fehlen Stand: 12.04.2022 10:35 Uhr Wäre der Norden im Falle eines Krieges ausreichend geschützt? Aktuelle Zahlen zeigen: Es gibt nur noch wenige öffentliche Luftschutzräume - die zudem nicht einsatzbereit sind.

von Carsten Pilger

Die Bilder russischer Luftangriffe auf ukrainische Städte lässt nicht nur viele Menschen mit der Zivilbevölkerung in der Ukraine mitfühlen, sondern weckt Erinnerungen an die Zeit des Kalten Krieges - mit der permanenten Bedrohung eines womöglich sogar atomaren Krieges auf deutschen Boden. Das führte zum Bau öffentlicher Luftschutzräume, in die sich Menschen nach Sirenenwarnung begeben sollten.

Kalter Krieg: Bunker, Tiefgaragen und Bahnhöfe

Während des Zweiten Weltkrieges und bis in die 1980er-Jahre hinein wurden Hoch- und Tiefbunker für die Bevölkerung errichtet. Die größten Anlagen verfügten damals über bis zu 10.000 Schutzplätze. Ab den 1960ern setzte man dabei vermehrt auf den Bau von Mehrzweckanlagen, also Tiefgaragen oder Bahnhöfe, die im Falle eines Angriffs schnell zu Schutzräumen umfunktioniert werden können.

Die Mehrheit der Schutzräume befindet sich damals wie heute in Privatbesitz, der Bund besitzt aber laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ein vertragliches Nutzungsrecht. Insgesamt gab es etwa 2.000 öffentliche Schutzräume in den alten Bundesländern. Zudem förderte der Staat zwischen 1968 und 1998 den Bau von privaten Hausschutzräumen mit etwa 55 Millionen Euro. 9.000 dieser privaten Hausschutzräume existieren laut BBK.

Aufgabe der Schutzräume ab 2007

Mit Ende des Kalten Krieges verringerte sich die Bedrohungslage in Deutschland und warf die Frage nach der Notwendigkeit öffentlicher Schutzanlagen auf - und deren teuren Instandhaltungskosten. 2007 zogen Bund und Länder den Stecker für das bisherige Schutzraumkonzept: Sie beschlossen die Abwicklung öffentlicher Schutzräume. Viele Bunker wurden verkauft, zurückgebaut, manche dienen heute als Museen. Auch alle privaten Hausschutzräume wurden entwidmet sind nicht mehr Teil des öffentlichen Zivilschutzes.

Bundesweit nur noch 599 Schutzräume

Der Krieg in der Ukraine regt allerdings in der Politik ein Umdenken in Sachen Zivilschutz an. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion teilte die Bundesregierung mit, dass von einst 2.000 öffentlichen Schutzräumen noch 599 existieren.

Lage im Norden: Kein Schutzraum in MV

Davon befinden sich 58 in Niedersachsen, 33 in Hamburg und 14 in Schleswig-Holstein und zwei in Bremen. Da die Schutzräume der ehemaligen DDR-Länder vom Bund nicht übernommen wurden, gibt es keinen öffentlichen Schutzraum in Mecklenburg-Vorpommern.

Aber auch die verbliebenen Schutzräume im Norden böten aktuell nur theoretisch Platz für etwa 70.000 Menschen. Seit 2007 ist kein Geld in die Instandhaltung geflossen, der Zustand vieler Anlagen ist veraltet und die Ausstattung wurde mangels Nutzen verkauft oder entsorgt. So muss dann auch das BKK einräumen: Kein einziger öffentlicher Schutzraum ist mehr einsatzbereit.

Faeser will Zivilschutz stärken

Wechselt nun die Bundesregierung ihre Strategie im Zivilschutz? Zumindest kündigt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, den Zivilschutz zu stärken und sich auch mit den 599 verbliebenen Schutzräumen zu beschäftigen: "Wir werden prüfen, ob es noch mehr solcher Anlagen gibt, die wir ertüchtigen könnten. Der Rückbau ist jedenfalls gestoppt." Eine Reaktivierung verbliebener Schutzräume dürfte jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden sein - und böte deutschlandweit nur für etwa eine halbe Million Menschen Platz.

