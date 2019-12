Stand: 26.12.2019 22:51 Uhr

Gute Nachrichten: Was uns 2019 lächeln ließ

2019 war wieder ein aufregendes Nachrichtenjahr. Was bleibt bei Ihnen hängen? Erinnern Sie sich vor allem an schlechtes Wetter, Unfälle und Niederlagen Ihres Lieblingsvereins? Das muss nicht so bleiben. Denn 2019 hat auch viel Schönes geliefert. Das Beste aus dem Norden haben wir für Sie zusammengetragen.

Angler, Segler, Surfer: Sie alle können auch 2019 auf die Seenotretter in Nord- und Ostsee vertrauen. Im Juli eilen die Retter sogar ihrem ehemaligen Schirmherren zu Hilfe. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck ist mit einem Segelboot im Saaler Bodden gekentert und sicherlich mehr als dankbar für die wärmenden Decken auf dem Seenotrettungsboot "Barsch". Im August freut sich dann sogar die Besatzung eines Heißluftballons über die Hilfe. Die "Hecht" nimmt über der Ostsee den Ballon kurz vor einer Notlandung an den Haken und schleppt ihn ans rettende Ufer.

Regionales Engagement lebt

Apropos gerettet: In Zeiten der aussterbenden Landgasthöfe kommt eine gute Nachricht aus dem Kreis Pinneberg. Im "Op de deel" ist das letzte Abendmahl eigentlich schon nah, doch die Menschen in Hetlingen wollen ihren Dorftreffpunkt nicht verlieren. Kurzerhand gründen sie ein Unternehmen und kaufen das Reetdachhaus mit ihrer Gaststätte einfach dem Besitzer ab, der an gleicher Stelle einen Wohnblock errichten wollte. 2.500 Handwerkerstunden später wird sogar ein glücklicher Wirt gefunden - und das "Op de deel" ist bis Jahresende ausgebucht.

Gleiches Engagement zeigen die Cuxhavener. Denn die Bahn plant einen Bahnhof ohne Gebäude. "Nicht mit uns!", denken sie sich und gründen fix eine Genossenschaft. Anschließend werkeln sie solange an dem Gebäude, bis es wieder glänzt. Der neue Bürgerbahnhof wird so vom Regenschutz für Wartende zum Treffpunkt von Gewerbetreibenden, Reisenden und Cuxhavenern.

Fairplay und Aufstiegsjubel

Manchmal wird dein ärgster Konkurrent zu deinem besten Freund. Erlebt hat das die C-Jugend-Mannschaft des VfB Peine im Frühling. Der Mannschaftsbus des damals Erstplatzierten kommt auf der Rückreise von einem Spiel von der Fahrbahn ab - drei Jungs und der Fahrer werden schwer verletzt. Ausgerechnet der schärfste Konkurrent BSC Acosta aus Braunschweig zeigt daraufhin wahre Größe: Er ruft die letzten vier Gegner des Teams dazu auf, den Peinern die Punkte kampflos zu überlassen, damit sie trotz des schweren Unfalls die Meisterschaft feiern können. Wir finden: Das ist wahrer Sportsgeist und damit eine echt gute Nachricht!

Was Kampfgeist leisten kann, zeigen erneut die Basketballer der Hamburg Towers im Mai. Wow! Meister in der Zweiten Liga und Aufstieg! Was als Jugend- und Sozialarbeit beginnt, entwickelt sich zu einem national beachteten Sport-Projekt. 2014 schickt Ex-Bundesliga-Profi Marvin Willoughby erstmals ein Profi-Team ins Rennen. Nach fünf Jahren in der Zweiten Bundesliga gelingt im Mai der Sprung in die Beletage des deutschen Basketballs. Daumen drücken, dass das Team die Liga auch hält!

Über den Aufstieg freuen sich in diesem Jahr auch die Fußballer des VfL Osnabrück. Nach acht Jahren Abstinenz schaffen sie im April den erneute Sprung in die Zweite Liga. Und mit Blick auf die Tabelle zum Ende des Jahres beweist das Team auch, dass es dort hingehört - und weiter hungrig ist.

Millionen für die Kunst

Millionen über Millionen! Im November geht ein wahrer Geldregen über die Kulturszene im Norden nieder. 194 Millionen Euro spendiert der Bund allein für Hamburg - zum Beispiel erhält die Kulturfabrik Kampnagel 60 Millionen Euro (die selbe Summe schießt zur Sanierung noch einmal die Stadt Hamburg hinzu), 58 Millionen für das Hafenmuseum, 20 Millionen bekommt das auch international angesehene Reeperbahnfestival. Große Freude aber auch in Niedersachsen: 15 Millionen Euro für die Emder Kunsthalle, fünf Millionen für die Kunststätte Bossard im Landkreis Harburg. Auch für die "Seute Deern" im Bremerhavener Hafenbecken dreht sich der Wind: Der dort gesunkene Dreimaster soll dank der Millionenspritze aus Berlin doch rekonstruiert werden.

Schön zu sehen zudem, dass der Norden kulturell so erfolgreich ist. So sahnt 2019 der Hamburger Saša Stanišić den Deutschen Buchpreis ab. Und der meist in Hamburg gedrehte Spielfilm "Systemsprenger" gewinnt mehrere Preise und darf sich zwischenzeitlich sogar Hoffnungen auf den Oscar machen.

Gute Nachricht für Eltern in MV

Gebührenfrei. Das Wort ist im September in Mecklenburg-Vorpommern in aller Munde. Mehrere Hundert Euro sparen dort ab 2020 Eltern von Kita-Kindern dank der beschlossenen Beitragsbefreiung. Eltern, Erzieher und vor allem die lieben Kleinen würden sich auch freuen, wenn das Land auch in Sachen Qualität mehr aufholen würde. Denn der Betreuungsschlüssel ist nordweit mit Abstand der schlechteste. Eine Erzieherin kümmert sich dort um sechs Krippenkinder; empfohlen wird die Hälfte.

In Schleswig-Holstein gibt es zwar noch keine Beitragsfreiheit - im Dezember aber verabschiedet der Landtag eine Kita-Reform, die zumindest die Elternbeiträge deckelt und Geschwisterermäßigungen festlegt.

Gesünder, sauberer und engagierter in die Zukunft

"Hätte nie gedacht, dass es mal so was gibt", singt Sarah Connor im August in Kiel. Sie schenkt dem Universitätsklinikum Lieder zur Eröffnung des neu gebauten Zentral-Gebäudes. Nach sieben Jahren Planung und vierjähriger Bauzeit sollen die Patienten in dem 300 Millionen Euro teuren Gebäude nun besonders schnell gesunden. Das gelang auch Connors kleiner Tochter vor einigen Jahren. Dafür wollte sich die Sängerin aus Delmenhorst persönlich bedanken.

Und sie werden immer mehr... 2019 wird zum Jahr der lauten Schülerinnen und Schüler, die sich für "Fridays for Future" engagieren. Von Westerland bis Göttingen, von Rostock bis Osnabrück gehen sie für ihre Zukunft auf diesem Planeten auf die Straße. Beim dritten weltweiten Streik im September protestieren allein im Norden weit mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche - unterstützt auch von immer mehr Eltern. Unpolitisch, nicht engagiert? "Fridays for Future" beweist das Gegenteil.

Jobs, Jobs, Jobs

Kreuzfahrtschiffe sind Klimaschützern eher ein Dorn im Auge. Aber die Arbeiter beispielsweise der MV Werften sind dankbar für die gesicherte Finanzierung ihrer Riesen-Bauprojekte. Die fast 3.000 Schweißer, Bauleiter und Elektriker der maritimen Herze Stralsund, Wismar und Warnemünde sind froh über den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Und auch bei der Meyer Werft in Papenburg sind die Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt. Die Schiffsbauer überlegen sogar, künftig vier Schiffe pro Jahr auszuliefern.

Gute Zahlen und einen satten Wachstumskurs kann 2019 auch der Hamburger Hafen vermelden - auch das freut die Beschäftigten. Gesamt- und Containerumschlag wachsen bis zum Herbst stärker als in den Konkurrenzstädten Rotterdam und Antwerpen. Damit baut Hamburg seine Marktanteile unter den großen Häfen in Nordwesteuropa aus - vor allem dank der vier neuen Transatlantikdienste in die USA, Kanada und Mexiko.

Die Hansestadt steht in Sachen Jobs ohnehin gut da. Im August sind erstmals mehr als eine Million Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt: ganz genau 1.007.300.

Gutes in einem Satz

Der Duschbus für Obdachlose hat im Dezember in Hamburg seinen Betrieb aufgenommen.

Tierpflegerin Finja Klein aus dem Tierheim Uhlenkrog in Kiel ist die beste Tierpfleger-Auszubildende Deutschlands.

Ein Lehrer-Team der BBS aus Rostrup (Landkreis Ammerland) und Keven Lass von der Beruflichen Schule St. Pauli gehören zu den besten Lehrern bundesweit.

Die Anwohner der A7 in Hamburg-Stellingen können dank des fertig gestellten Lärmschutzdeckels ruhiger schlafen.

Und: Das vermutlich älteste fahrbereite original erhaltene Auto der Welt, die Benz Victoria Nummer 99, hat vom TÜV ihre Straßenzulassung bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 20.12.2019 | 16:00 Uhr