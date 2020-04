Stand: 22.04.2020 13:51 Uhr

Was Sie zur Maskenpflicht wissen müssen

Alle norddeutschen Länder haben angekündigt, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum teilweise zur Pflicht zu machen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie ist der Stand in Niedersachsen?

Auch Niedersachsen will nun eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus einführen. Von Montag, 27. April, an solle das Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Städte wie Braunschweig, Wolfsburg, Wilhelmshaven und Osnabrück hatten sich bereits zu diesem Schritt entschieden. Zuvor hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen noch gegenüber dem NDR bestätigt, Niedersachsen werde vorerst keine landesweite Pflicht einführen, sondern es bei einer dringenden Empfehlung zum Tragen von Alltagsmasken belassen. Jedoch kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) danach in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" eine landesweite Regelung an und kritisierte, dass einige Länder vorgeprescht seien. "Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen haben", sagte Weil.

Wie ist die Situation in Schleswig-Holstein?

In Kiel erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), sein Kabinett werde die Maskenpflicht beschließen, die ab Mittwoch, 29. April, gelten soll. Es solle noch darüber beraten werden, wie die Vorgabe konkret umgesetzt werde, so Günther weiter. Die Menschen im nördlichsten Bundesland hätten dann entsprechend Zeit, sich ausrüsten zu können. Die Schleswig-Holsteiner müssen künftig beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen eine Maske tragen.

Welche Regelung gilt in Mecklenburg-Vorpommern?

Im Nordosten wird die Pflicht am Montag, 27. April, eingeführt. Die Regelung sollte zunächst nur für den öffentlichen Nahverkehr und Taxis sowie für Bibliotheken gelten. Dies jedoch weitete die Landesregierung auch auf Einkäufe aus. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte die Bevölkerung per Videobotschaft dazu aufgerufen, grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz in den verschiedenen Lebensbereichen zu tragen: "Er kann uns helfen, zu mehr Freiheiten, zu mehr sozialem Leben zu kommen und gleichzeitig uns besser zu schützen." Kinder bis sechs Jahre und Menschen mit Behinderung sollen von der Masken-Regelung ausgenommen bleiben.

Wie ist die Lage in Hamburg?

Auch in der Hansestadt gilt die Maskenpflicht ab Montag, 27. April. Die bisherigen Empfehlungen zum Tragen von Masken hätten nicht ausreichend gefruchtet, begründete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Maßgabe: "Wir wollen ja schrittweise in ein normaleres Leben zurückkehren, und das gelingt uns nur, wenn wir jede Maßnahme, die wir beschließen, begleiten mit Vorkehrungen des Infektionsschutzes." In der Hansestadt soll das Tragen der Alltagsmasken im Einzelhandel, auf Wochenmärkten, in Alten- und Pflegeheimen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend werden. Hamburg als Ballungsraum sei ganz besonders betroffen von der Situation im öffentlichen Nahverkehr, sagte Tschentscher. In Hamburg soll die Pflicht für alle gelten, die älter sind als drei Jahre.

Wie sieht es in Bremen aus?

Auch in Bremen wird das Tragen von Schutzmasken in einzelnen Bereichen Pflicht. Der Senat habe sich darauf verständigt, dass am Montag, 27. April, im Öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung obligatorisch sein soll, teilte ein Senatssprecher mit. Hintergrund sei, dass Niedersachsen sich auch für eine solche Lösung ausgesprochen habe. Bremen wolle einen Flickenteppich vermeiden.

Welcher Mund-Nasen-Schutz ist der richtige?

Damit soll vor allem die Gefahr minimiert werden, durch Tröpfcheninfektionen andere mit dem Coronavirus anzustecken. Das Robert Koch-Institut empfiehlt für den Alltag eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff. Sie könne "ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren". Das gelte jedoch nur, wenn die Abstands-, Husten- und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten würden. Sogenannte OP-Masken und medizinischer Atemschutz wie FFP-Masken müssten Medizinern und Pflegepersonal vorbehalten bleiben.

Woher bekomme ich Masken?

Zahlreiche Textilwarengeschäfte und -hersteller, Modegeschäfte, Schneiderinnen und Schneider sowie Online-Shops bieten mittlerweile Stoffmasken an, außerdem Apotheken und Baumärkte. Supermärkte und Drogerien sollen ebenfalls bald Masken anbieten. "Für mich ist auch wichtig gewesen, dass wir jetzt vom Einzelhandel Signale bekommen, dass diese Masken im großen Umfang auch in das reguläre Sortiment aufgenommen werden", sagte dazu Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise sollen laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch Fahrer von Schulbussen mit einem Vorrat an Masken ausgestattet werden, um Schülern ohne entsprechenden Schutz ein Exemplar verkaufen zu können.

Welche Sanktionen drohen?

In Hamburg müssen Einzelhandel und Verkehrsanbieter laut Innensenator Andy Grote (SPD) darauf achten, dass die Maskenpflicht eingehalten werde. Das Nicht-Tragen der Masken könne als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden - Bußgelder würden fällig. In Mecklenburg-Vorpommern gilt: Wer sich weigert, im öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 25 Euro rechnen. Diese drohe auch, wenn man sich ohne Mund-Nasen-Schutz einer entsprechenden Aufforderung zum Verlassen des Geschäfts widersetze, erläuterte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich noch nicht zu Sanktionen geäußert.

Wie sieht es außerhalb Norddeutschlands aus?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel "dringend empfohlen". Auch Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen haben eine Maskenpflicht beschlossen, Sachsen hat sie bereits eingeführt.

