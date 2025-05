Tote Frau auf Fehmarn gefunden - Mordkommission ermittelt Stand: 19.05.2025 09:22 Uhr In der Nähe von Strukkamp ist am Sonntag die Leiche einer Frau gefunden worden. Mordkommission und Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln. Eine Obduktion soll nähere Erkenntnisse liefern.

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat ein Passant am Sonntag (18.5.) gegen 11 Uhr eine Leiche in einem Graben in der Nähe von Strukkamp entdeckt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem nicht-natürlichen Tod aus. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen übernommen.

Identität der Leiche muss noch geklärt werden

Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin nach Lübeck gebracht. Die Identität der Toten steht den Angaben zufolge bislang nicht zweifelsfrei fest. Es handelt sich vermutlich um eine Frau aus Ostholstein. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht.

