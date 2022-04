Waffen für die Ukraine: Kein Tabu bei gepanzerten Fahrzeugen Stand: 20.04.2022 16:57 Uhr Außenministerin Baerbock hält die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen aus Deutschland an die Ukraine grundsätzlich für möglich. In der Debatte gibt es sowohl aus der Ampel-Koalition als auch aus der Opposition Kritik an Kanzler Scholz. Die News im Überblick.

Für Deutschland sei auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge "kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt", sagte Baerbock am Mittwoch bei Gesprächen mit baltischen Amtskollegen in Riga. Solchen Lieferungen habe die Bundesregierung bereits zugestimmt. "Aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können." Daher sei mit den Nato- und G7-Partnern ein "Ringtausch" vereinbart worden. Partner, die schnell Waffen sowjetischer Bauart liefern könnten, erhielten von Deutschland dafür Ersatz. Es sei mittlerweile klar geworden, dass der russische Präsident Putin vor nichts halt mache. Daher sei für sie klar: "Ein Ende dieses Krieges wird es nur geben, wenn die Ukraine es erzwingt und erkämpft", sagte Baerbock.

AUDIO: Kommentar: Verhalten von Kanzler Scholz ist schwer verständlich (3 Min) Kommentar: Verhalten von Kanzler Scholz ist schwer verständlich (3 Min)

Kritik an Kanzler Scholz

Vor Baerbocks Ankündigung war Kritik an der Haltung von Kanzler Scholz aufgekommen. Scholz hatte am Dienstagabend bekräftigt, dass Deutschland der Ukraine direkte Rüstungslieferungen finanzieren werde. Eine Lieferung schwerer Waffen aus Bundeswehrbeständen lehnte er aber ab.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann kritisierte, der Regierungschef sei in seiner Erklärung viel zu unkonkret gewesen. Grünen-Politiker Hofreiter warf der Bundesregierung vor, mit ihrer Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine eine weltkriegsartige Ausweitung des Konflikts zu riskieren. CDU-Chef Merz sagte auf NDR Info, Scholz habe viele Dinge im Unklaren gelassen und weiche dem Widerstand in den eigenen Reihen aus. Auch der ukrainische Botschafter Melnyk kritisierte Scholz. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew "mit großer Enttäuschung und Bitterkeit" zur Kenntnis genommen worden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Russischer Vormarsch auf Slowjansk offenbar gestoppt In der Hafenstadt Mariupol hielten derweil ukrainische Soldaten trotz anhaltender Angriffe aufs Stahlwerk aus, so ein Präsidenten-Berater. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.04.2022 | 16:00 Uhr