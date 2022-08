Stand: 09.08.2022 06:12 Uhr Ukraine-Krise: EU-Notfallplan für Gas ist in Kraft

Heute ist der europäische Gas-Notfallplan in Kraft getreten. Damit will sich die EU auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen vorbereiten. Vorgesehen ist, dass alle EU-Länder ihren Verbrauch von Anfang August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent senken, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre. Deutschland müsste etwa 10 Milliarden Kubikmeter Gas weniger verbrauchen, um das 15-Prozent-Ziel zu erreichen. Insgesamt müssen nach Zahlen der EU-Kommission 45 Milliarden Kubikmeter Gas gespart werden.

Libanesischer Käufer verweigert Getreide-Annahme

Die "Razoni" war am Montag vergangener Woche als erster Getreidefrachter seit dem internationalen Abkommen aus der Ukraine mit Ziel Libanon aufgebrochen. Doch die Ankunft verzögert sich. Nun verweigert nach Angaben der ukrainischen Botschaft im Libanon auch noch der libanesische Käufer die Annahme, offiziell wegen fünfmonatiger Verspätung der Lieferung. Die Reederei suche nun nach einem anderen Käufer. Die "Razoni" hat rund 26.000 Tonnen Getreide geladen und ankert derzeit vor der türkischen Küste. Ursprünglich war der Frachter am Sonntagmorgen in der libanesischen Hafenstadt Tripoli erwartet worden. Bis zum Ablegen der "Razoni" waren Agrarexporte über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen wegen des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland seit Ende Februar blockiert. Die Kriegsgegner unterzeichneten am 22. Juli unter UN-Vermittlung eine Vereinbarung, um von drei Häfen Getreide-Ausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen.

USA kündigt weitere milliardenschwere Militärhilfen an

Die US-Regierung hat neue milliardenschwere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Es handelt sich um das bisher größte Rüstungspaket aus US-Beständen an das Land. Wie Präsident Biden mitteilte, sind zusätzliche Munition, Waffen und Ausrüstung vorgesehen. Nach Angaben des Pentagon unterstützen die USA das Kriegsland damit insgesamt mit Militärhilfen in Höhe von fast zehn Milliarden Dollar. Das seien alles entscheidende Mittel, um der Ukraine zu helfen, die russische Offensive insbesondere im Osten abzuwehren, sagte der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl über das neue Paket.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.