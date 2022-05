Stand: 22.05.2022 21:23 Uhr Ukraine-Krieg: Ukraine verlängert Kriegsrecht um 90 Tage

Die Ukraine hat das seit Ende Februar geltende Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das Parlament in Kiew stimmte angesichts des russischen Angriffskriegs auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August.

Einen Tag später, am 24. August, feiert die Ukraine traditionell ihren Unabhängigkeitstag. Das Kriegsrecht gibt dem Militär erweiterte Rechte und schränkt bürgerliche Freiheiten wie das Demonstrationsrecht ein. Die Dauer des Kriegszustands sehen viele Experten als einen Indikator dafür, für wie lange sich Kiew derzeit noch auf mögliche Kämpfe einstellt.

Kiew: Duda hält Rede im Parlament

Als erster ausländischer Staatschef seit Kriegsbeginn hat der polnische Präsident Duda am Sonntag eine Rede im ukrainischen Parlament gehalten. Dabei erhielt Duda immer wieder Applaus von den Abgeordneten. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj war anwesend. Dudas Solidaritätsbesuch war überraschend am Morgen bekannt geworden. Der polnische Präsident reiste zum zweiten Mal seit dem Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine. Er setzt sich dafür ein, dass das Nachbarland möglichst schnell einen EU-Kandidatenstatus bekommt.