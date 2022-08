Stand: 05.08.2022 19:49 Uhr Ukraine-Krieg: Putin und Erdogan vereinbaren engere Zusammenarbeit

Der russische Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan haben sich nach Angaben des Kremls auf eine verstärkte Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Energiefragen geeinigt. Bei ihrem Treffen in Sotschi am Schwarzen Meer einigten sich die beiden laut Kreml "trotz der derzeitigen regionalen und globalen Herausforderungen" auf einen Ausbau der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Dazu gehöre ein Ausbau der Handelsbeziehungen und eine verstärkte Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Energie. Die Gespräche zwischen den beiden Staatschefs dauerten vier Stunden, wie es aus dem türkischen Präsidialpalast am Freitagabend hieß. Das bestätigte auch Putins Sprecher Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Auf der Agenda des Treffens von Putin und Erdogan hatten unter anderem auch die Situation in Syrien und eine militärtechnische Kooperation zwischen beiden Ländern gestanden. Russland hatte jüngst Interesse an türkischen Kampfdrohnen angemeldet.

AKW Saporischschja: Schäden durch Beschuss

Am ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja sind offenbar mehrere Anlagen beschädigt. Die von Russland eingesetzte Verwaltung meldet, dass es auf dem Kraftwerksgelände brennt. Stromleitungen, die für den sicheren Betrieb von Reaktoren notwendig seien, wurden demnach unterbrochen. Die Verwaltung macht ukrainischen Artilleriebeschuss für die Schäden verantwortlich. Das Kraftwerk in Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte sich zuletzt besorgt über die Situation dort gezeigt.

Weitere Frachter haben ukrainische Häfen verlassen

Drei weitere Getreidefrachter haben ukrainische Schwarzmeer-Häfen verlassen. Zwei Schiffe hätten in Tschornomorsk und eines in Odessa abgelegt, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Die Frachter haben nach Angaben der Gemeinsamen Koordinierungsstelle in Istanbul, in dem russische, ukrainische, türkische und UN-Mitarbeiter zusammenarbeiten, insgesamt 58.000 Tonnen Mais geladen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.