Stand: 09.08.2022 23:08 Uhr Ukraine-Krieg: Schäden an AKW Saporischschja offenbar nicht kritisch

Die Internationalen Atombehörde (IAEA) sieht nach dem Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja am Wochenende keine unmittelbare Bedrohung der nuklearen Sicherheit. Das teilte IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi am Dienstag mit. Ukrainische Behörden hätten die IAEA informiert, dass es zwar Schäden gab, die Strahlungsmessungen aber weiterhin auf normalem Niveau lägen. Die kritische Infrastruktur soll weiter intakt sein. Das AKW war mehrfach beschossen und teilweise beschädigt worden. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld.

Höhe der Gasumlage in Deutschland wird am Montag mitgeteilt

Am kommenden Montag will die deutsche Bundesregierung bekannt geben, wie hoch die staatliche Gasumlage ausfällt, die ab Herbst zu Preissteigerungen für die Gaskunden führen wird. Die entsprechende Verordnung sei am Dienstag in Kraft getreten, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Umlage soll ab Anfang Oktober greifen und Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) hatte eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde für die Umlage genannt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.