Stand: 28.06.2022 13:13 Uhr Ukraine: G7 sagen finanzielle und militärische Unterstützung zu

Im bayrischen Elmau ist der G7-Gipfel zuende gegangen. Bei der Abschlusspressekonferenz verurteilte Bundeskanzler Scholz (SPD) im Namen der G7 erneut den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die großen demokratischen Industrienationen seien in ihrer Abschlusserklärung einig, solidarisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Die G7 seien sich außerdem einig, Russlands Präsident Putin dürfe "diesen Krieg nicht gewinnen", so Scholz. Die G7 wollen der Ukraine demnach weiter humanitäre, finanzielle und militärische Unterstützung leisten. Die G7-Staaten und die Europäische Union wollten auch über den Wiederaufbau der Ukraine beraten und ein globales Netzwerk für Ernährungssicherheit starten, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, so Scholz.

AUDIO: Trittin zum Ende des G7-Gipfels: Starke Signale und offene Fragen (7 Min) Trittin zum Ende des G7-Gipfels: Starke Signale und offene Fragen (7 Min)

Mindestens 20 Todesopfer bei Raketenangriff auf Einkaufszentrum

Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Den Behörden zufolge gelten noch mindestens 36 Menschen als vermisst. Mindestens 20 kamen bei der Attacke ums Leben, 59 sollen verletzt worden sein. Anfangs hatten die ukrainischen Behörden 16 Tote gezählt. Das Einkaufszentrum war nach ukrainischen Angaben gestern von russischen Raketen getroffen worden. Zum Zeitpunkt des Beschusses hatten sich laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj "mehr als 1.000 Menschen" in dem Einkaufszentrum aufgehalten. Die russische Regierung bestreitet, absichtlich auf Zivilisten zu zielen. Ein Angriff auf ein Waffendepot soll die Zerstörung in dem Einkaufszentrum ausgelöst haben.