Ukraine: Delegation zu Verhandlungen mit Russland eingetroffen Stand: 28.02.2022 09:59 Uhr Die ukrainische Delegation ist zu Verhandlungen mit Russland an der belarussischen Grenze eingetroffen. Im Land gehen die Kämpfe derweil weiter. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach sich für einen EU-Beitritt des Landes aus. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Eine ukrainische Delegation ist laut Angaben der Regierung zu Verhandlungen mit Russland an der ukrainisch-belarussischen Grenze eingetroffen. Die Gruppe werde angeführt vom Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei Sluha Narodu (Diener des Volkes), David Arachamija. "Die Schlüsselfrage der Verhandlungen ist die unverzügliche Feuereinstellung und der Abzug der Truppen vom Territorium der Ukraine", hieß es vom Präsidialamt. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski hatte zuvor versichert, dass die russische Delegation bereit sei, mit der ukrainischen Seite so lange zu verhandeln, bis eine Einigung erzielt werde.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs wird die russische Offensive gegen das Land derweil fortgesetzt. Nach US-Angaben stockt der russische Vormarsch allerdings. In den Metropolen Kiew und Charkiw kam es nach Angaben des staatlichen Informationsdienstes der Ukraine zu mehreren Explosionen. Zuvor sei es in der Hauptstadt Kiew mehrere Stunden lang ruhig gewesen, hieß es. Die Stadtverwaltung rief die Menschen dazu auf, ihre Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen. Straßenkämpfe fänden weiterhin in praktisch allen Bezirken der Stadt statt. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Von der Leyen für EU-Beitritt der Ukraine

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach sich in der Nacht für einen EU-Beitritt der Ukraine aus. "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben", antwortete sie auf die Frage einer Reporterin. Die EU plant zudem, ukrainischen Geflüchteten ohne ein aufwendiges Asylverfahren Schutz in der EU zu ermöglichen und setzte schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft.

Die USA kritisierten Präsident Putins Entscheidung, die Abschreckungskräfte seines Landes in Alarmbereitschaft zu versetzen, zu denen unter anderem die Atomstreitkräfte gehören. Putin beschwöre angebliche Bedrohungen herauf, "um weitere Aggression zu rechtfertigen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dem Sender ABC. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einer "gefährlichen Rhetorik". Der UN-Sicherheitsrat beruft eine äußert seltene Notfall-Sondersitzung der UN-Vollversammlung zu dem russischen Angriff ein.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern stellt als Konsequenz des Krieges gegen die Ukraine alle Aktivitäten mit Russland ein. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über soziale Medien mit.

