Test für Katastrophen: Bundesweiter Warntag am 8. Dezember Stand: 01.12.2022 16:54 Uhr Wie gut im Ernstfall amtliche Warnungen über Radio, Fernsehen, Apps und Alarm-Sirenen funktionieren würden, testen Bund, Länder und Kommunen am 8. Dezember beim bundesweiten Warntag. Dabei wird auch das neue Warnsystem Cell Broadcast getestet.

Bei Cell Broadcast werden Nachrichten an alle kompatiblen Geräte übertragen, die in einer Mobilfunk-Zelle angemeldet sind, für die die Warnung gilt. So können Behörden Bürgerinnen und Bürger auf Gefahren hinweisen wie etwa Extremwetterlagen. Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn müssen die Nutzerinnen und Nutzer keine extra App haben, um alarmiert zu werden. Mit der Warnung soll auch ein lautes Tonsignal erklingen. In anderen EU-Staaten ist Cell Broadcast bereits im Einsatz.

Cell Broadcast seit Flutkatastrophe 2021 im Aufbau

Am bundesweiten Warntag wird das nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Juli 2021 aufgebaute Warnsystem erstmals großflächig getestet. Viele Handy-Besitzerinnen und Besitzer haben dazu in den vergangenen Tagen bereits eine SMS erhalten, die auf den Test hinweist. Allerdings gibt es viele Endgeräte, die Cell Broadcast nicht empfangen können, oder wo die Funktion von den Nutzerinnen und Nutzern zunächst aktiviert werden muss. Am Warntag werden aber auch andere Warnsysteme getestet, etwa Sirenen.

SH: Ministerin bittet Bevölkerung um Mithilfe

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) appellierte vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und Energiekrise an die Menschen, zur Verbesserung des Katastrophenschutzes beizutragen, um Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. Dafür sollten möglichst viele Menschen den Behörden Rückmeldungen geben, bat Sütterlin-Waack. Am 8. Dezember sollen die Warnungen um 11 Uhr abgesetzt werden. Für Rückmeldungen wird das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz anschließend auf einer speziellen Internetseite und in der Warn-App Nina ein Formular freischalten. Da voraussichtlich nur etwa jedes zweite Gerät am Warntag auslösen werde, sei die Rückmeldung umso wichtiger, sagte Sütterlin-Waack.

Beim ersten bundesweiten Warntag vor zwei Jahren waren viele Alarmmeldungen erst mit deutlicher Verzögerung ausgelöst worden. In Schleswig-Holstein etwa gelten fast alle der rund 2.600 installierten Sirenen als veraltet. Sie sollen eigentlich aufgerüstet und auf 5.000 aufgestückt werden - aber dafür fehlt offenbar das Geld.

MV: Kein Sirenen-Alarm in der Landeshauptstadt Schwerin

Auch in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin wird es am 8. Dezember kein Sirenengeheul geben. In der knapp 100.000 Einwohner zählenden Stadt gebe es nur an zwei Standorten Sirenen und diese würden nur zur Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt, teilte die Stadtverwaltung mit. Zwar habe die Stadtvertretung beschlossen, wieder Sirenen zu installieren, das sei aber "noch nicht abgeschlossen". Die Feuerwehr appellierte an die Bevölkerung, die Warn-App Nina auf dem Smartphone zu installieren.

Niedersachsen: Stille am Warntag auch in Osnabrück

In der niedersächsischen Stadt Osnabrück werden am bundesweiten Warntag ebenfalls die Alarm-Anlagen stumm bleiben. Es seien noch nicht alle der vorgesehenen 27 Sirenen montiert, teilte die Stadt mit. Die Montagefirma habe den Fertigstellungstermin wegen Lieferengpässen und Personalmangel immer wieder verschoben. Die Sirenen sollten ursprünglich bereits seit März 2021 einsatzbereit sein. Osnabrück plane nun einen eigenen Warntag, sobald das System vollständig einsatzbereit sei. Für den 8. Dezember verwies die Stadt auf Warnmittel, die der Bund zentral bespielt.

