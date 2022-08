Tankrabatt endet: Noch mal volltanken? Stand: 30.08.2022 16:00 Uhr Super für 1,70 Euro, Diesel für 1,96 Euro: Mit solchen Preisen wird in wenigen Tagen wohl Schluss sein. Zum 1. September endet der sogenannte Tankrabatt und die Energiesteuern für Kraftstoffe steigen wieder.

von Julia Barthel, Nil Idil Çakmak

ADAC, Tankstellen- und Mineralölverbände gehen davon aus, dass Benzin und Diesel deutlich, aber eher langsam teurer werden. Mit einem Preis von um die zwei Euro pro Liter rechnet Herbert Rabl, Pressesprecher des Tankstellen-Interessenverbands - in spätestens zwei Wochen.

Gerne volltanken, bloß nichts abfüllen

Grundsätzlich sollte man den Tank im Auto am besten nicht leer werden lassen, sondern für einen hohen, stabilen Füllstand sorgen und regelmäßig nachtanken. Da sind sich die Experten einig. "Man kann sicherlich jetzt noch einmal volltanken und so ein paar Cent sparen", sagt Christian Hieff vom ADAC Hansa. Er warnt aber davor, Sprit zu bunkern, also Reservekanister zu füllen und zu Hause in der Garage zu lagern. "Das ist gefährlich und auch verboten", sagt Rabl vom Tankstellen-Interessenverband.

Spürbar, aber nicht sprunghaft

Wie schnell die Preise steigen, hängt auch davon ab, wie sich die großen Konzerne wie Shell und Aral verhalten, sagt Rabl. Er rechnet damit, dass sie die Steuern auch wieder voll auf den Preis aufschlagen: "Vielleicht nicht direkt am Anfang, aber wenn der Kraftstoff nur noch teurer nachzukaufen ist, wird es definitiv überall teurer."

Der ADAC Hansa kritisiert, die Mineralölkonzerne hätten von der Steuersenkung profitiert: "Der Spritpreis war insgesamt ungefähr 20 Cent teurer, als eigentlich möglich gewesen wäre." Das weist der Mineralölverband Fuels und Energie von sich. Pressesprecher Alexander von Gersdorff sagt: "Der Tankrabatt wurde umfänglich an die Autofahrer und Autofahrer weitergegeben." Insgesamt sind Benzin und Diesel in Deutschland zwar teurer geworden - im europäischen Vergleich aber immer noch niedrig. Das belegen auch Zahlen, etwa vom Statistischen Bundesamt.

Keine Besserung in Sicht

Zusätzlich sorgt die Trockenheit und der damit verbundene niedrige Pegelstand des Rheins für höhere Spritpreise: In Süddeutschland ist es gerade besonders teurer, weil Schiffe wegen des Niedrigwassers kaum noch Öl transportieren können.

Statt einem Schiff müssten jetzt rund 180 Lkw fahren, rechnet von Gersdorff vom Mineralölverband vor. Im Norden sind dagegen viele Regionen über Seehäfen und an die Elbe angebunden, wo sich die Dürre nicht so auswirkt.

Abends tanken ist günstiger

Auch wenn die Preise insgesamt steigen - die altbewährten Tanktipps gelten laut ADAC weiterhin: Wer günstiger tanken möchte, steuert am besten zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr eine Tankstelle an. Zehn Cent pro Liter an Ersparnis sind durch diesen Tipp im Idealfall drin.

