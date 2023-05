Synthetische Biologie: Neues Leben aus dem Lego-Baukasten

Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 12.05.2023 | 06:00 Uhr | von Kluth, Lucie / Remus, Daniela

"Wir wollen das bauen, was die Natur nicht gebaut hat", sagt einer der deutschen Pioniere der synthetischen Biologie. Das große Ziel: die großen Probleme der Menschheit im Labor lösen.



Dabei werden Zellen neu zusammengesetzt wie Bausteine, Gen-Schaltkreise gebaut und neue lebendige Kombinationen hergestellt. Wie es funktioniert, künstliche Organismen zu konstruieren und in welchem Maße das überhaupt möglich ist, darüber spricht Host Lucie Kluth mit Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus. Und natürlich geht es auch um die Frage: Wo beginnt überhaupt Leben? Was ist ethisch vertretbar und wie weit wollen wir gehen? Daniela Remus hat Forschende besucht und sich ihre Projekte rund um die synthetische Biologie zeigen lassen. Die Ziele sind vielversprechend: im großen Stil CO2 aus der Luft filtern zum Beispiel. Oder eine Urzelle herstellen. Und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, bei denen uns synthetische Biologie begegnen kann: bei Vanille-Eis zum Beispiel.