Die Hälfte der Menschheit hat keinen Zugang zu sicherer, sauberer Sanitärversorgung. Doch Wasserklosetts sind nicht die Lösung. Wie also müssen wir umdenken?



Unsere Autorin Lena Bodewein hat als Korrespondentin in Südostasien an vielen Orten gesehen, was für Auswirkungen eine mangelnde Sanitärversorgung hat: Ohne Toiletten können sich Infektionskrankheiten verbreiten - 800 Kinder unter fünf Jahren sterben täglich an Durchfallerkrankungen. Aber auch Antibiotikaresistenzen spielen eine Rolle, Frauen sind mehr Gewaltverbrechen ausgesetzt, Mädchen gehen oft nicht zur Schule.



Im Gespräch mit Host Lucie Kluth erklärt Lena, warum Forschende sich mit dem Problem auch kulturell beschäftigen und was für ungewohnte Lösungsansätze es gibt. Denn unser Abwasserkonzept lässt sich nicht einfach auf den globalen Süden übertragen, viel zu viel Trinkwasser wird dabei vergeudet.



Die Recherche für diesen Podcast führt uns an Orte, die besser riechen als gedacht, zu Technologien, die Namen von Popstars tragen - und Unternehmern, die Kalauer lieben.



