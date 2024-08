Stand: 06.08.2024 11:10 Uhr Kostenlose Menstruationsartikel in Lüneburger Schulen

Die Stadtverwaltung in Lüneburg hat die Sommerferien genutzt, um 25 Mädchen-Toiletten mit Spendern für Perioden-Hygieneprodukte auszustatten. Damit seien Tampons und Binden an Grundschulen, weiterführenden Schulen, städtischen Sporthallen und an der Musikschule kostenfrei verfügbar, heißt es von der Stadt. Die Installation der Menstruationsartikel-Spender geht auf einen Antrag des Stadtschülerrats zurück. Mädchen könnten das Angebot zum Beispiel nutzen, wenn ihre Periode unerwartet eintrete, erklärte die städtische Fachbereichsleiterin für Familie und Bildung, Jutta Bauer. Durch die Spender solle auch zur Enttabuisierung der Periode beigetragen werden, heißt es.

Weitere Informationen Kultusministerium kann nicht für Menstruationsartikel zahlen Laut Ministerium sind in Niedersachsen die Städte und Kommunen dafür zuständig, an Schulen Hygieneprodukte anzubieten. (04.06.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min