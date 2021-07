Synapsen: Die im Dunkeln sieht man nicht

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 02.07.2021 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig

53 Min | Verfügbar bis 31.12.2099

Dass Gesundheitsrisiken gesellschaftlich ungleich verteilt sind, ist lange bekannt. Trotzdem trägt die Pandemiepolitik dem nicht Rechnung.



Das Coronavirus trifft arme und bildungsferne Menschen besonders hart, und das nicht nur beim Infektionsrisiko, sondern auch, was den Krankheitsverlauf angeht. In einer Sonderfolge spricht Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig mit dem Medizinsoziologen Nico Dragano über die sozioökonomische Seite der Corona-Krise. Er erklärt, was man aus früheren Pandemien hätte lernen können, welche Rolle Nahverkehr und Arbeitsplätze spielen - und was man anders machen müsste.



Die Hintergrundinformationen



