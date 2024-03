Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 22.03.2024 | 06:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic / Yasmin Appelhans

62 Min | Verfügbar bis 22.03.2029

Unser Gehirn kann nicht ohne und unser Körper stellt ihn sogar selbst her - dennoch gilt Zucker als der ultimative Feind unter den Nahrungsmitteln.



Die Wissenschaftsjournalistin Yasmin Appelhans hat sich von Diabetologen, Ernährungspsychologinnen und Neurowissenschaftlern erklären lassen: Welche Krankheiten werden durch hohen Zuckerkonsum begünstigt? Was passiert im Gehirn, wenn wir Süßigkeiten essen? Und was bringt Zuckerverzicht? Im Gespräch mit Maja Bahtijarević erörtert sie, warum die Empfehlung, ganz auf Zucker zu verzichten bei Krebs als überholt gilt, und wie man Kinder bei einem gesünderen Umgang mit Süßigkeiten unterstützen kann.



Mehr Hintergrund zu dieser Folge:

www.ndr.de/nachrichten/info/podcastsynapsen370.html



