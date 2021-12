Sturm im Norden: Viele Einsätze - Baum verletzt Mann tödlich Stand: 02.12.2021 08:31 Uhr Schwere Sturmböen haben in der Nacht vielerorts in Norddeutschland Äste abgerissen und Bäume entwurzelt. Im niedersächsischen Wesendorf erschlug ein Baum einen Autofahrer.

Als Letztes wurde am Morgen die Sturmwarnung für die Ostseeküste aufgehoben. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen führte Sturmtief "Daniel" zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. In Mecklenburg-Vorpommern sorgte obendrein Schnee für glatte Straßen.

Landkreis Gifhorn: Baum stürzt auf Auto und tötet Fahrer Sturmtief "Daniel" hat in Niedersachsen ein Menschenleben gefordert. Der Mann starb noch am Unfallort. (02.12.2021)

Niedersachsen: Autofahrer stirbt durch abgebrochenen Baum

Bei einem Unfall mit einem umgestürzten Baum auf der B4 bei Wesendorf (Landkreis Gifhorn) kam ein Autofahrer ums Leben. Der Baum war am Mittwochabend aufgrund schwerer Sturmböen umgekippt und auf das Auto gefallen - ein Cabrio mit Stoffdach, wie die Polizei mitteilte. Der Baum traf den 63-jährigen Fahrer am Kopf. Er starb noch am Unfallort. Sein 35-jähriger Sohn erlitt leichte Verletzungen.

40 Einsätze im Bereich Oldenburg

Knapp 40 wetterbedingte Einsätze verzeichnete die Polizei im Einsatzbereich Oldenburg von Mittwochabend bis in den frühen Donnerstagmorgen. Dabei handelte es sich ausschließlich um umgekippte Gegenstände oder umgefallene Bäume, wie eine Sprecherin mitteilte. Personen wurden nicht verletzt. Die meisten Einsätze gab es in Oldenburg, im Landkreis Osterholz, Diepholz und in Cuxhaven.

Hunderte Einsätze in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein zählten die Leitstellen am Abend und in der Nacht etwa 250 Einsätze. Äste und ganze Bäume stürzten auf Häuser und Straßen. Vor allem im Süden des Landes mussten Feuerwehr und Polizei wetterbedingt ausrücken. Verletzte gab es demnach nicht. Auf der A1 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und dem Autobahnkreuz Bargteheide müsse nach einem Lkw-Unfall noch das Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund des starken Windes war dies am Mittwochabend nicht möglich gewesen. Die Bergung werde auf den Vormittag verlegt, hieß es weiter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Hamburg: Dom früher beendet

In Hamburg führten die kräftigen Sturmböen zu rund 200 Feuerwehreinsätzen. Unter anderem stürzten laut NDR 90,3 Bäume auf Gleise, sodass der Zugverkehr auf den Linien U3, U1 und S3 unterbrochen war. Aufgrund des starken Windes wurden außerdem Besucherinnen und Besucher auf dem Dom früher nach Hause geschickt. Mehrere Straßen waren überflutet, Äste fielen auf Fußwege und Stromleitungen. Außerdem stand der Fischmarkt unter Wasser. Verletzt wurde niemand.

Glätteunfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Der Sturm verursachte auch in Mecklenburg-Vorpommern einige Schäden. Mindestens 150 Bäume stürzten um, wie NDR 1 Radio MV berichtete. In Minzow bei Röbel fiel ein Baum während eines Einsatzes auf ein Löschfahrzeug. In Ludwiglust brach ein Baugerüst teilweise zusammen. Zudem gab es im Nordosten Schnee und Glätte. Dutzende Autos kamen deshalb von der Straße ab, vor allem in Westmecklenburg und rund um Rostock. Verletzte gab es nicht.

Fährverkehr war eingeschränkt - heute wieder nach Plan

In Ostfriesland fielen wegen des Sturms am Mittwoch einige Fährverbindungen aus - etwa auf den Linien vom Festland nach Norderney, Baltrum und Langeoog. Auch die kleineren Schnellfähren mussten in den Häfen bleiben.

Die Fähre der Reederei Cassen Eils fuhr schon seit Dienstag Helgoland nicht mehr an, ist heute aber nach eigenen Angaben wieder fahrplangemäß unterwegs. Auch die Fähren von und nach Amrum und Föhr fahren ohne Einschränkungen, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei meldete.

