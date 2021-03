Sport und Familie – wie kann das gehen?

Sendung: Familientreffen | 14.03.2021 | 17:03 Uhr | von Wackemann, Ole/ Steenbuck, Torben

35 Min

Für unseren Host Ole und unseren Reporter Torben ist Sport ein nettes Hobby, das sich meistens gut mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Doch wie geht es Menschen, in deren Leben sich alles um Sport dreht? Wie kriegen sie Familie und Sport unter einen Hut?



Die Weltmeisterin und Olympia-Gold-Gewinnerin Laura Ludwig erzählt uns beim Training unter Corona-Bedingungen im Hamburger Olympia-Stützpunkt von der stressigen Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes und dem Rankämpfen an Wettkampfform.



Ein Jugendnachwuchsspieler vom FC St. Pauli und seine Mutter berichten vom Alltag, den Sorgen und den Träumen einer Familie mit einem angehenden Profi-Fussballer.



Und außerdem beleuchten wir mit einem Experten, wie fatal sich die Corona-Zeit auf die Sportlichkeit von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt hat und wie Familien es schaffen, sich mehr mit ihren Kindern zu bewegen.



Über Eure Geschichte, Fragen und Anregungen, Kritik und Lob freuen wir uns - einfach per Mail an familientreffen@ndr.de.



Mehr Informationen zum Thema:



Professor Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln: https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/person/univ-prof-dr-christoph-breuer/



https://www.sportschau.de/weitere/breitensport/studie-muenster-bewegungsmangel-kinder-100.html



https://www.lehrer-online.de/aktuelles/fundstuecke/fundstuecke-der-woche/fa/fit-mit-clips-fuer-kids-bewegungsideen-fuer-zu-hause/