Silvester in Norddeutschland: Viel zu tun für Einsatzkräfte Stand: 01.01.2024 08:59 Uhr Brände, Alkohol und Knallköppe: Das neue Jahr begann in Norddeutschland mit viel Arbeit für Polizei und Feuerwehren. Die befürchteten Ausschreitungen in Hamburg blieben jedoch aus. In Bremerhaven wurden zwei Feuerwehrmänner beschossen und verletzt.

Die Hamburger Polizei, die im Vorfeld auf Prävention und direkte Ansprachen an vorbelastete Jugendliche gesetzt hatte, sprach in der Neujahrsnacht von "normalem Silvestergebaren", was die Einsatzintensität in der Stadt anging. Etwa 45.000 Menschen feierten den Jahreswechsel auf und an der Reeperbahn, circa 10.000 verfolgten das Feuerwerk an den Landungsbrücken am Elbufer. Nach den Krawallen zu Halloween in Harburg war das Aufgebot dort und im Süderelberaum besonders aufgestockt worden - mit einer eigenen Hundertschaft der Bereitschaftspolizei.

Bremerhaven: Zwei Feuerwehrmänner attackiert

Bei einem Einsatz in Bremerhaven wurden zwei Feuerwehrmänner mit Feuerwerk beschossen und verletzt. Die Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. Ihm zufolge war die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Parkplatz im Stadtteil Leherheide gerufen worden. Dort feuerten nach dem Bericht mehrere Personen Feuerwerk in Richtung der Einsatzkräfte ab. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher am Morgen keine weiteren Details nennen. Von den mutmaßlichen Tätern konnte nach Angaben eines Polizeisprechers keiner gefasst werden, weil sich die Gruppe schnell in alle möglichen Richtungen auflöste. Die Ermittlungen zu dem Fall haben dem Beamten zufolge begonnen.

Trotz dieses Vorfalls sprach der Polizeisprecher nach einer ersten Einschätzung von einer ruhigen Nacht. Insgesamt 26 Feuermeldungen und 73 Rettungsdiensteinsätze gingen bei der Leitstelle Unterweser Elbe ein. In Hildesheim bezeichnete die Feuerwehr die Silvesternacht mit 39 Einsätzen für Rettungsdienst und Notärzte als "eher ruhig". Neben kleinen Bränden etwa in Mülleimern habe es einen Balkonbrand in der Innenstadt und ein brennendes Auto gegeben. Übergriffe auf Einsatzkräfte seien nicht gemeldet worden.

Schleswig-Holstein: Allein 47 Feuerwehreinsätze im Kreis Pinneberg

Die Bilanz der Neujahrsnacht in Schleswig-Holstein fiel aus Sicht der Einsatzkräfte arbeitsintensiv aus. In Kiel wurden 28 zumeist kleinere Brandeinsätze verzeichnet, wie ein Feuersprecher am Morgen mitteilte. Gleichzeitig bewältigte der Rettungsdienst in diesem Zeitraum 20 Einsätze. Darunter waren zwei schwere Handverletzungen durch den Umgang mit Feuerwerkskörpern. Im Kreis Pinneberg zählten die Freiwilligen Feuerwehren insgesamt 47 Einsätze. So gab es drei größere Brände etwa in Schenefeld, wo kurz vor Mitternacht auf einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausbrach. In Wedel konnten mehr als 60 Feuerwehrleute den Vollbrand eines Einkaufszentrums im letzten Augenblick verhindern. Das Feuer war einem Sprecher zufolge am frühen Neujahrs-Morgen an einer überdachten Lkw-Zufahrt eines Supermarkts ausgebrochen. Dort standen Müllcontainer in Flammen. 20 in der Nähe gelagerte Gasflaschen wurden aus dem Gefahrenbereich geborgen und gekühlt.

Mecklenburg-Vorpommern: Verletzte nach Explosion in Imbiss

Ein ähnliches Lagebild in Mecklenburg-Vorpommern: Im Raum Rostock wurden 30 Brände gemeldet, bei denen hauptsächlich Mülltonnen oder Altkleidercontainer betroffen waren. In sieben Fällen stellte die Polizei verbotene Knaller fest. Im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt zündeten Unbekannte Tannenbäume an. 60 meist kleinere Brände gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. In Göhren auf Rügen gab es in der Nacht eine Explosion in einem Imbiss. Sechs Menschen seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte die Polizei mit. An einer Gasflasche sei eine Stichflamme entstanden, danach sei es zu einer Explosion gekommen. Die schwerer Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Berlin und Greifswald gebracht.

