Anbaden in der Ostsee: Nasser Spaß bei vier Grad Stand: 01.01.2024 16:16 Uhr Sechs Grad Lufttemperatur und grauer Himmel haben am Strand von Olpenitz etwa 100 begeisterte Neujahrsschwimmer nicht davon abgehalten, sich in die vier Grad kalten Fluten zu stürzen. Das Event fand dort zum zweiten Mal statt. In vielen Orten in SH ist es inzwischen Tradition.

Das Jahr 2024 begrüßt die leicht bekleideten Badegäste am Strand von Olpenitz bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) mit unangenehmen sechs Grad Lufttemperatur und grauem Himmel. Etwa 100 Menschen wollen das Neujahrsbaden trotzdem durchzuziehen, darunter viele Urlauber, aber auch Menschen aus der Region.

Gerade einmal vier Grad misst die Ostsee an diesem Vormittag, an dem zum zweiten Mal das große Neujahrsanbaden am Strand von Olpenitz stattfinden soll. Alexander aus Nordrhein-Westfalen macht Urlaub im Norden und will sich dieses Event nicht entgehen lassen: "Das war 'ne spontane Idee. Mir hat jemand gesagt, das gibt es und ich wollte es mal ausprobieren." Dann geht es los. Mit vollem Körpereinsatz stürzt sich Alexander zusammen mit etwa 100 anderen Verrückten ins eiskalte Wasser. Sein Fazit: "War super, würde ich wieder machen!" Und dann ist er auch schon wieder weg: Aufwärmen in der bereitgestellten Fasssauna.

Anbaden zu Naujahr bei Vielen Tradition

Nicht immer mit Sauna, aber auf jeden Fall mit kaltem Wasser haben sich an vielen Orten in Schleswig-Holstein am Neujahrstag Kaltwasserbegeisterte in die Fluten der Ostsee gestürzt. Unter anderem in Grömitz, Großenbrode, auf Helgoland und auf Fehmarn gehört dieses Event für Viele inzwischen zur Tradition.

