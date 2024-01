Silvester in MV: Viele Einsätze zum Jahreswechsel Stand: 01.01.2024 06:54 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat ein überwiegend positives Fazit der Silvesternacht gezogen. Die Beamten mussten dennoch zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Dabei ging es hauptsächlich um den Konsum von Alkohol und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock waren insgesamt 243 Beamte unterwegs. Insgesamt rückte die Polizei zu 30 gemeldeten Bränden aus, bei denen hauptsächlich Mülltonnen oder Altkleidercontainer betroffen waren. In sieben Fällen stellte die Polizei verbotene Knaller fest.

Tannenbäume in Rostock angezündet

Zum Jahreswechsel kamen auf dem Margaretenplatz im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ca. 400 Personen zusammen, um den Jahreswechsel zu feiern. Dort zündeten Unbekannte Tannenbäume an. Die Feuerwehr konnte die brennenden Bäume allerdings schnell löschen. Desweiteren bedrohte und beleidigte ein alkoholisierter 43-jähriger Deutscher Einsatzkräfte der Feuerwehr, als diese gerade dabei waren, einen Müllberg zu löschen.

Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Ebenfalls in Rostock mussten Polizeibeamte im Bereich eines Parkhauses aktiv werden, da hier aus einer Personengruppe heraus Raketen auf anliegende Straßen geschossen wurden. Verletzt wurde niemand. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. In Schwerin hatte ein 21-jähriger Deutscher Polizeibeamte beleidigt und angegriffen, nach dem dieser eine Diskothek verlassen musste. Dem Mann wurden kurzzeitig Handfesseln angelegt. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Schloss Ludwigslust durch Pyrotechnik beschädigt

Das Schloss Ludwigslust wurde am Silvesterabend mit Pyrotechnik beschossen und beschädigt. Zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 27 und 28 Jahren seien festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien alkoholisiert gewesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro an.

Unbekannte Täter randalierten am Sanitzer Bahnhof

In Sanitz im Landkreis Rostock haben in der Neujahrsnacht Unbekannte am Bahnhof einen Mülleimer aus seiner Betonverankerung gerissen und auf die Gleise geworfen. Außerdem beschädigten sie ein verglastes Wartehäuschen. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Explosion in Imbiss auf Rügen

In Göhren auf Rügen hat es in der Silvesternacht eine Explosion in einem Imbiss gegeben. Sechs Menschen seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte die Polizei mit. An einer Gasflasche sei eine Stichflamme entstanden, danach sei es zu einer Explosion gekommen. Die schwerer Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Berlin und Greifswald gebracht. Zum Zeitpunkt der Explosion gab es laut Polizei auf dem Kurplatz eine Silvester-Veranstaltung.

