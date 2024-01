Neujahrsansprache: Weil wirbt für mehr Miteinander im Land Stand: 01.01.2024 04:00 Uhr In seiner Neujahrsansprache würdigt Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Leistung der Hilfskräfte während des Hochwassers. Gleichzeitig wirbt er für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt.

von Annette Deutskens

Ministerpräsident Weil hat an die Menschen im Land appelliert, es auf mehr Miteinander und weniger Gegeneinander anzulegen. Die Hochwasserkrise und der Einsatz Abertausender Hilfskräfte und Ehrenamtlicher zeige, dass es ein großes Potenzial für gesellschaftlichen Zusammenhalt gebe. Mehr als 100.000 Feuerwehrleute und Mitglieder verschiedener Hilfsorganisationen seien seit vielen Tagen landesweit im Einsatz, dazu kämen Tausende Bürgerinnen und Bürger. "Das ist alles sehr ermutigend, wie ich finde", sagt Weil. "Und ich wünsche mir sehr, dass wir diese Erfahrung auch noch in ganz anderen Bereichen machen können."

Weil: 2023 war ein Jahr mit vielen Anlässen zur Sorge

Denn insgesamt sei der Ton in der Gesellschaft rauer und unfreundlicher geworden. Auch antisemitische Ausfälle hätten zugenommen. Das Jahr 2023 habe sich im Wesentlichen so verabschiedet, wie es begonnen habe: "Als ein Jahr mit vielen Anlässen für Sorge und für Unruhe." Weils größter Wunsch für das neue Jahr: "Dass wir all das, was noch vor uns liegt, gemeinsam und selbstbewusst angehen." Die Erfahrungen aus 2023 zeigten, dass die Menschen in Niedersachsen auch schwierige, große Aufgaben gemeinsam angehen könnten. "Und dann werden wir auch Erfolg haben."