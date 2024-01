Stand: 01.01.2024 13:48 Uhr Salzgitter: Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

In der Silvesternacht ist in Salzgitter ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Gegenüber den Beamten gab der 43-Jährige an, dass er am Stadtweg im Stadtteil Lebenstedt aus einer Gruppe heraus angegriffen wurde. Zuvor habe er diese auf ein von ihnen verursachtes Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Noch während dieses Gespräches habe eine Person aus der Gruppe ohne Vorwarnung mehrfach auf den 43-Jährigen eingestochen. Das Opfer lief daraufhin davon, brach aber wenig später zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Großfahndung der alarmierten Polizei nach dem oder den Tätern blieb in der Nacht erfolglos. Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05341) 18 970 entgegengenommen.

