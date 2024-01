Stand: 01.01.2024 13:37 Uhr Geeste: Silvesterrakete verursacht Brand in Tischlerei

Eine fehlgeleitete Rakete hat nach Angaben der Polizei in Geeste (Landkreis Emsland) einen Brand in einer Tischlerei verursacht. Die Feuerwehr sei an Neujahr gegen 0.20 Uhr zu dem Feuer gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr geriet die Tischlerei mit einem anliegenden Kosmetikstudio komplett in Brand - auch ein Wohnhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag geschätzt. Ein Feuerwehrmann wurde während der Löscharbeiten leicht verletzt.

VIDEO: Geeste: Rakete löst Feuer in Tischlerei aus (1 Min)

