Silvester in Niedersachsen: Einsatzkräfte mit Feuerwerk attackiert Stand: 01.01.2024 09:29 Uhr Schlägereien, Feuerwerk und Böller in Verbotszonen und Brände: Polizei und Feuerwehr hatten in der Silvesternacht auch in Niedersachsen reichlich zu tun. Erneut wurden Rettungskräfte angegriffen.

In Hameln wurde in der Silvesternacht ein Polizist mit explodierenden Böllern beworfen. Der Beamte erlitt ein Knalltrauma. In Hannover wurden Feuerwehrleute mehrfach mit Feuerwerkskörpern gezielt angegriffen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Eine Einsatzkraft der Ortsfeuerwehr Buchholz sei beim Löschen eines Papiercontainers attackiert und verletzt worden, so eine Sprecherin. Nach einer Behandlung habe er die Klinik noch in der Nacht verlassen können. Laut Polizei wurde vor Ort zunächst kein Tatverdächtiger gestellt. Laut einer Sprecherin der Feuerwehr hätten die Einsatzkräfte aufgrund wiederholter Attacken an zwei Stellen im Stadtgebiet nur mit Polizeibegleitung arbeiten können. Auch in Bremerhaven wurden zwei Feuerwehrmänner in der Silvesternacht mit Feuerwerk beschossen und verletzt. Die Täter entkamen, die Polizei ermittelt.

Polizistinnen in Osnabrück mit Böllern beworfen

Bereits zum vergangenen Jahreswechsel hatten Attacken auf Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte bundesweit für Empörung gesorgt. Mehr als 30 solcher Angriffe wurden allein in Niedersachsen gezählt. Am vergangenen Samstag - einen Tag vor Silvester - waren in Osnabrück zwei Polizistinnen aus einer Wohnung herausmit Feuerwerkskörpern attackiert worden. Ein 25-Jähriger wurde gefasst. Beide Beamtinnen blieben unverletzt.

Mehr als 360 Feuerwehr-Einsätze in Hannover

Allein in Hannover zählte die Feuerwehr in der Silvesternacht 189 Einsätze wegen Bränden. Vorwiegend habe es sich um brennende Müllbehälter und Hecken gehandelt, aber auch mehrere Schuppen sowie der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gerieten in Brand. Dazu kamen knapp 180 Notfalleinsätze für den Rettungsdienst. Darunter waren auch Menschen, die sich im Umgang mit Feuerwerkskörpern verletzt haben. Laut Polizei kam es - wie in jedem Jahr - zu einigen Schlägereien. Außerdem wurde in der Innenstadt an einigen Stellen geböllert, an denen genau das eigentlich verboten war. Trotzdem spricht die Polizei von einem weitgehend friedlichen Silvester.

"Eher ruhige Lage" in Hildesheim

In Hildesheim bezeichnete die Feuerwehr die Silvesternacht mit 39 Einsätzen für Rettungsdienst und Notärzte als "eher ruhig". Neben kleinen Bränden etwa in Mülleimern brannte nach dem Bericht der Berufsfeuerwehr ein Auto. Außerdem habe es einen Balkonbrand in der Innenstadt gegeben. Übergriffe auf Einsatzkräfte seien nicht gemeldet worden.

