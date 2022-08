Stand: 14.08.2022 19:34 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Wieder Beschuss am AKW Saporischschja

In der Ukraine hat es wieder Angriffe nahe dem Atomkraftwerk Saporischschja gegeben. Artillerie-Geschosse schlugen offenbar in Wohngebieten der Stadt Enerhodar ein, dabei soll mindestens ein Zivilist getötet worden sein. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig für den Beschuss verantwortlich. Das größte Kernkraftwerk Europas ist seit März von russischen Truppen besetzt. Die Internationale Atomenergiebehörde ist besorgt wegen zahlreicher Angriffe auf die Anlage. Sie fordert Zugang für ihre Experten, um die Sicherheitslage zu prüfen.

Gasspeicher füllen sich schneller als erwartet

Die Gasspeicher in Deutschland werden offenbar trotz der reduzierten Liefermengen aus Russland schneller gefüllt als gedacht. Nach Daten der Betreiber wurde das erste Ziel von 75 Prozent mehr als zwei Wochen früher erreicht als vorgeschrieben.

Gas-Umlage: Lindner bittet EU um Steuer-Ausnahme

Bundesfinanzminister Lindner hat die EU-Kommission um eine Ausnahme gebeten, damit Deutschland auf die geplante staatliche Gas-Umlage keine Mehrwertsteuer erheben muss. In einem Brief an EU-Finanzkommissar Gentiloni schreibt der FDP-Politiker, die Steuer treibe die Preise in die Höhe und stoße auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung. Der Bund erhebt ab Oktober eine Gas-Umlage, durch die Importeure ihre stark gestiegenen Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben können. Die genaue Höhe soll am Montag bekanntgegeben werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.