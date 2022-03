Russland-Ukraine-Krieg: Scholz telefoniert erneut mit Putin Stand: 09.03.2022 17:39 Uhr Tag 14 des Krieges in der Ukraine: Erneut soll versucht werden, Menschen aus mehreren Städten zu retten. Neue Hoffnungen gibt es auf diplomatische Fortschritte - morgen gibt es direkte Gespräche zwischen den Außenministern, heute telefonierte Kanzler Scholz mit Russlands Präsident Putin. Die News im Überblick.

Russlands Präsident Putin hat am Mittwoch erneut mit Bundeskanzler Scholz wegen des Ukraine-Konflikts telefoniert. Dabei sei es um die "diplomatische Bemühungen" rund um den Konflikt in der Ukraine gegangen, erklärte der Kreml. Das Bundespresseamt bestätigte das Telefonat, nannte bislang aber keine weiteren Details.

Nach einem Treffen mit Kanadas Premier Trudeau sprach sich Scholz erneut gegen die Lieferungen von NATO-Kampfjets an die Ukraine aus.

Treffen in Antalya: Hoffen auf Diplomatie

Für Donnerstag ist im türkischen Antalya ein Treffen des russischen Außenministers Lawrow mit seinem ukrainischen Kollegen Kuleba geplant. Kuleba geht nach eigenen Angaben nicht mit großen Hoffnungen in das Gespräch. Er erwarte davon nur wenig, sagte er.

Ein Kreml-Sprecher bezeichnete das Treffen als "sehr wichtig" und bekräftigte erneut die Kernforderungen Russlands: die Anerkennung der 2014 annektierten Krim als russisches Gebiet sowie die Unabhängigkeit der selbst ernannten ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk. Von ukrainischer Seite aus wird offenbar nicht mehr ausgeschlossen, in Verhandlungen mit Russland auch über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. "Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich", sagte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in den ARD-"Tagesthemen".

Das russische Außenministerium erklärte, die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, "die aktuelle Regierung zu stürzen". Auch die Besetzung der Ukraine oder "die Zerstörung ihrer Eigenstaatlichkeit" seien nicht das Ziel, sagte Ministeriums-Sprecherin Sacharowa.

Ukraine: Zwischenfälle in den Fluchtkorridoren

Über sechs Fluchtkorridore sollen heute Zivilisten aus belagerten Städten herausgebracht werden. Dazu gehören die Orte Enerhodar, Mariupol, Wolnowacha, Sumy, Isjum sowie mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew, wie Vize-Regierungschefin Wereschtschuk am Vormittag sagte. Der Waffenstillstand soll demnach bis 20 Uhr MEZ gelten. Die Routen, die allesamt in die Ukraine führen, seien mit Russland abgestimmt, so Wereschtschuk.

Aktuellen Angaben zufolge kommt es entlang der Fluchtrouten immer wieder zu Zwischenfällen, nach Angaben der prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine funktioniert der Fluchtkorridor in Mariupol weiterhin nicht. Schon in den vergangenen Tagen waren vereinbarte Feuerpausen mehrfach nicht eingehalten worden.

Unterdessen gelangen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Die Bundespolizei zählte bis Mittwochmorgen 80.035 Kriegsflüchtlinge. Die Zahl ist laut Bundesinnenministerium allerdings ungenau, weil die Betreffenden sich 90 Tage visafrei in Deutschland aufhalten dürfen und sich nicht registrieren müssen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

