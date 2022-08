Stand: 10.08.2022 12:18 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: "Mindestens zehn Flugzeuge zerstört"

Bei den gestrigen Explosionen auf einem russischen Militärflughafen auf der Halbinsel Krim sind nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Flugzeuge zerstört worden. "Nach der Explosion, die wir gesehen haben, ist klar, dass das Kontingent der Luftwaffe getroffen wurde", sagte der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenstabs heute. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge ist ein Verstoß gegen die Brandschutzregeln für den Vorfall verantwortlich. Viele Beobachter gehen hingegen von einem ukrainischen Angriff aus. US-Militärexperten zufolge will die russische Führung dies aus Imagegründen nicht eingestehen.

UN-Sicherheitsrat soll zu AKW Saporischschja tagen

Der UN-Sicherheitsrat soll sich auf Initiative Russlands mit dem Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja beschäftigen. Moskau beantragte ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums für Donnerstagnachmittag New Yorker Zeit. Der Rat soll vom Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Grossi, über den Zustand von Europas größtem AKW unterrichtet werden. Der Meiler war am Wochenende mehrfach beschossen und teils beschädigt worden. Der ukrainische Betreiber Energoatom vermutet, dass Russland das Kraftwerk vom ukrainischen Stromnetz trennen und an die annektierte Krim anschließen will. Um das umzusetzen, hätten die Russen schon drei Stromleitungen beschädigt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.