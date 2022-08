Stand: 16.08.2022 18:00 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: LNG-Plattformen gehen ab Winter in Betrieb

Die Bundesregierung und Gas-Importeure haben sich auf eine Belieferung der geplanten Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste verständigt. Die Firmen hätten zugesichert, dass die beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bis März 2024 voll ausgelastet seien, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck heute. Zu den Firmen gehören Uniper, VNG, RWE und EnBW. Die beiden sogenannten Floating Terminals an der Nordsee sollen im Winter angeschlossen werden. Die Terminals im niedersächsischen Stade und Lubmin in MV sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. Die neuen LNG-Terminals gelten zusammen mit einer Gas-Einsparung von rund 20 Prozent sowie vollen Speichern als zentrale Faktoren dafür, dass Deutschland ohne Gas-Mangel durch den Winter kommt.

AUDIO: LNG-Plattformen gehen ab Winter in Betrieb (23 Min) LNG-Plattformen gehen ab Winter in Betrieb (23 Min)

EU: Mehrwertsteuer bei Gasumlage bleibt

Für die Verbraucher in Deutschland wird es keine Ausnahme bei der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage geben. Das hat die EU-Kommission klargestellt. Anders als von der Bundesregierung erhofft, sei es nicht möglich, die Steuer zu streichen. Die Kommission werde aber gemeinsam mit Berlin nach einer Lösung suchen, Endkunden zu entlasten.

Weitere Informationen Gasumlage: Wie viel müssen Verbraucher wann zahlen? Ab Oktober müssen Gaskunden eine Umlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. So sollen Unternehmen entlastet werden. mehr

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.