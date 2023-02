Stand: 20.02.2023 12:27 Uhr Putins Energiekrieg und der Norden

Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Gegen Deutschland richtet Präsident Putin eine andere Waffe, vor der Expertinnen und Experten schon lange gewarnt haben: Erdgas. Denn die Bundesrepublik hat sich abhängig gemacht von russischen Rohstoff-Lieferungen. Wie ist die Lage jetzt, ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine und nach einem Jahr Energiekrieg? Und wie konnte Deutschland sich so erpressbar machen? Wir reisen an Orte in Norddeutschland, die in dieser Auseinandersetzung eine zentrale Rolle spielen.