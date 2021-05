Öffnen, Impfen - wo bleiben wir? - Lass mal reden! Stand: 01.06.2021 00:00 Uhr Der Sommer kommt, die Corona-Zahlen sinken, für Geimpfte wird vieles leichter. Aber gerade viele junge Menschen müssen weiter warten. Wie ist eure Meinung dazu?

Sagt uns eure Meinung!

Wir wollen hören, was ihr zu sagen habt. Denn junge Menschen sind in der Corona-Diskussion oft zu kurz gekommen - auch in vielen Medien. Sagt uns eure Meinung in einem kurzen Video, per Text- oder Sprachnachricht.

Video schicken

Für das Hochladen der Videos arbeiten wir mit dem Dienstleister Klipworks zusammen. Beim Klicken auf den Link gelangt ihr auf die Upload-Seite. Dort geht es zur Anmeldung und weiteren Informationen - etwa zum Schutz eurer Daten. Bitte nehmt eure Videos im Querformat auf.

Weitere Informationen Mitmachen und Video hochladen! Hier könnt ihr uns eure Videos schicken. Wir freuen uns auf eure Geschichten. extern

Text- oder Sprachnachricht schicken

Ihr könnt uns auch eine Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram schicken. Die Nummer dafür ist: 0157 31 86 57 87.

Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu senden: info@usethenews.info

Wie nutzen junge Menschen Nachrichten?

Gemeinsam mit dem "Hamburger Abendblatt", der "Ostfriesen-Zeitung" und dem "Spiegel" haben wir im März die Aktion "Ein Jahr Corona - lass mal reden!" gestartet. Wir wollen eure Sicht auf die Corona-Pandemie hör- und sehbar machen - Online, in Radio und TV, damit eure Stimme mehr Gewicht bekommt.

"Ein Jahr Corona - lass mal reden!" bildet den Auftakt der Beteiligung des NDR an dem Projekt #UseTheNews, mit dem führende Partner aus Medien und Medienforschung der veränderten Nachrichtennutzung auf den Grund gehen und neue Informationsangebote speziell für unter 30-Jährige entwickeln.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 28.05.2021 | 09:10 Uhr