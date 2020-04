Stand: 08.04.2020 12:40 Uhr

Länder präzisieren Corona-Regeln für Ostern

In diesem Jahr kann Ostern nicht so gefeiert werden, wie viele es sich wünschen. So gibt es keine öffentlichen Osterfeuer, und ausgedehnte Ausflüge sind wegen der Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise ebenfalls verboten. Zu den Bewegungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger mussten die Bundesländer im Norden ihre Regeln allerdings präzisieren.

Weitere Informationen Coronavirus: Auch draußen sicher unterwegs Das Frühlingswetter im Norden lockt viele an die frische Luft. Darf ich die Sonne auch in Corona-Zeiten genießen und wie bleibe ich trotz Menschenmassen sicher und gesund? mehr

MV: Keine Tagesausflüge ans Meer und an Seen erlaubt

Die strengsten Auflagen für große Ausflüge innerhalb des Landes hat Mecklenburg-Vorpommern. Von Karfreitag bis Ostermontag sollten auch für Einheimische keine Tagesausflüge erlaubt sein, dazu gehörten insbesondere Ausflüge auf die Inseln, an die Küste und an die Seenplatte, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verkündet. Ausflüge "vor der eigenen Haustür, in der eigenen Umgebung" seien dagegen erlaubt. Diese vage Formulierung wurde nach Klagen - unter anderem vom Oberverwaltungsgericht Greifswald - gestrichen. Die neue Verordnung führt nun alle Ostsee-Inseln einzeln auf. Das Oster-Reiseverbot gilt außerdem konkret für alle Gemeinden, die an der Ostsee liegen - einschließlich der Sund- und Boddengewässer - sowie der Haffe und Wieken. Im Binnenland sind Waren an der Müritz sowie die Ämter Malchow, Malchin am Kummerower See, Mecklenburgische Kleinseenplatte, Röbel-Müritz, Seenlandschaft Waren und die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft aufgeführt.

Touristen dürfen ohnehin derzeit nicht in andere Bundesländer reisen. Wegen der Osterferien in manchen Bundesländern hat Mecklenburg-Vorpommern die Corona-bedingten Einreisekontrollen verstärkt.

Weitere Informationen Coronavirus: Osterausflüge ja - aber mit Vernunft Bald ist Ostern und das Wetter lockt - wenn nur dieses Coronavirus nicht wäre. Wo sind noch Ausflüge möglich und welche Ziele sind gesperrt? Eine Auswahl aus Niedersachsen. mehr

Niedersachsen: Strandzugänge und Parkplätze gesperrt

Nicht ganz so restriktiv will Niedersachsen es handhaben: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte kürzlich: "Wir wären sehr dankbar, wenn der Bremer in Bremen bliebe, aber wir machen in Niedersachsen keine Grenzkontrollen." Der Mensch "brauche auch ein Ventil", deshalb sei er gegen eine generelle Ausgangssperre. Einige Strandzugänge und Parkplätze in Niedersachsen können allerdings gesperrt sein, damit nicht zu viele Menschen ans Meer strömen. Eine Einschränkung privater Besuche von Familienangehörigen und engen Freunden hatte das Gesundheitsministerium wieder zurückgenommen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) präzisierte die Regelung: Der Kreis der sich treffenden Menschen solle auch in der eigenen Wohnung und auf dem Grundstück möglichst klein und gleichbleibend sein. Treffen mit bereits ausgezogenen Kindern, getrennt lebenden Lebensgefährten oder einem engen Freund oder einer Freundin sollen aber möglich sein, so die Ministerin.

"Kleiner Grenzverkehr" am Hamburger Stadtrand zu Schleswig-Holstein?

Die schleswig-holsteinische Polizei hatte am Wochenende vor Ostern sogar Spaziergänger und Radfahrer aus Hamburg abgefangen, die offenbar versehentlich die Landesgrenze überquert hatten. Das war von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) scharf kritisiert worden. Nun hat er sich mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) darauf geeinigt, dass mit Augenmaß gehandelt werden solle. "Wir werden auch an Ostern die Kontrollen so durchführen wie am vergangenen Wochenende - mit nötigem Abstand zu den Landesgrenzen, aber bestimmt in der Sache", erklärte Günther. Radfahrer und Fußgänger seien kein Schwerpunkt, aber besonders Gruppenausflüge würden unterbunden. Clubs mit 30 Radfahrern dürften nicht nach Schleswig-Holstein kommen, nannte Günther ein Beispiel. Tschentscher betonte, Hamburg habe nicht vor, etwa Autofahrer aus Schleswig-Holstein zu kontrollieren.

Hamburg: Spaziergänge mit Abstand

In Hamburg gelten auch an den Ostertagen die allgemeinen Bestimmungen des Kontaktverbots für die Hansestadt: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist mit höchstens einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Für diese Menschen gilt der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht. Das Betreten der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk ist übrigens für Nicht-Einwohner der Insel verboten.

Schleswig-Holstein: Tagesreisen innerhalb des Landes erlaubt

Touristische Reisen nach Schleswig-Holstein sind in Zeiten von Corona nach wie vor verboten. Doch "dies umfasst keine Tagesreisen innerhalb des Landes", stellte die Landesregierung klar. Allerdings könnte die Versorgungslage für Ausflügler schwierig werden, denn mittlerweile sind nicht nur Restaurants und Cafés - wie derzeit überall - geschlossen, sondern auch mobile Eis- und Imbissbuden. Außerdem dürfen auf die Inseln, Halligen und Warften an Nord- und Ostsee nur diejenigen, die dort ihre Hauptwohnung haben. Ausnahme ist Nordstrand.

Weitere Informationen Coronavirus: Fragen und Antworten zum Thema Reisen Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung für Touristen bis Ende April ausgesprochen. Gebuchte Reisen können meist nicht stattfinden. Wie bekommen Kunden ihr Geld zurück? mehr

Reisen in die Nachbarländer

Auch Ausflüge nach Dänemark sind weiterhin nicht möglich. Vorerst bis zum 10. Mai gilt ein Einreiseverbot. Das betrifft auch den Wasserweg: Auch Freizeitsegler auf der Flensburger Förde dürfen die dänische Seegrenze auf dem Wasser nicht überqueren.

Die Niederlande werden vom Robert Koch-Institut inzwischen als Covid-19-Risikogebiet eingestuft. Das Land warnt mit Leuchttafeln an der Grenze vor unnötigen Reisen: "Reise nicht notwendig? Bleiben Sie bitte zu Hause!" Das berichtete das "Dagblad van het Noorden". Wer trotzdem in den Niederlanden war, darf laut einer niedersächsischen Corona-Verordnung 14 Tage lang keine Krankenhäuser, Pflege- und Bildungseinrichtungen besuchen. Der Schutz vor weiteren Corona-Infektionen gehe vor, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD): "Sonst laufen wir in Niedersachsen Gefahr, die bisher erzielten Erfolge bei der Eindämmung von Corona wieder zu verlieren."

Gottesdienst-Besuch nur online

Auch der Kirchgang, der für einige zum Osterfest gehört, fällt in diesem Jahr flach: Alle Kirchen müssen geschlossen bleiben. Auf eine Predigt muss dennoch niemand verzichten: Viele Gotteshäuser bieten in Zeiten von Corona Online-Gottesdienste beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg an.

Osterfeuer nur privat und ohne Gäste

In Hamburg hat die Gesundheitsbehörde bis Ende April alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen untersagt. Das gelte auch für Osterfeuer. Auch in Schleswig-Holstein sind große Osterfeuer auf öffentlichen und privaten Geländen untersagt, wie Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband erklärte. Auf Privatgrundstücken sind nur kleine Feuer erlaubt und das Einladen von Gästen ist verboten. Und auch in Niedersachsen dürfen 2020 zu Ostern keine großen Feuer lodern.

Kontaktsperre: Wie sind die Regeln im Norden? NDR Info - 03.04.2020 14:00 Uhr Es steht das zweite Wochenende der Coronavirus-Krise mit Kontaktsperre bevor. Was in den norddeutschen Bundesländern erwartet wird und noch erlaubt ist, zeigen unsere Reporter.







3,3 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Ostereiersuche nur im kleinen Rahmen

Die Ostereiersuche im Freien ist ebenfalls eingeschränkt. Mit den eigenen Kindern und im eigenen Garten ist es erlaubt, doch andere Familien und Kinder dürfen dazu nicht eingeladen werden. Auch Treffen mit anderen Eltern und Kindern in öffentlichen Parks und Geländen sind im Sinne des Kontaktverbots nicht erlaubt.

Bußgeld bei Zuwiderhandlung

Wer sich nicht an die Verbote hält, muss mit Strafen rechnen. So gibt es bereits Bußgeldkataloge in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind solchen Maßnahmen geplant oder schon beschlossen.

oster-tipps Rezepte und Deko-Ideen zu Ostern Für die Familie oder den Partner kochen und gemeinsam mit den Kindern basteln. Tipps für kreative Osterdekoration und Rezepte, die uns die Feiertage verschönern. mehr Lieblingsrezepte von Léa Linster zu Ostern Frisch, raffiniert und einfach lecker: Zu Ostern präsentiert die luxemburgische Sterneköchin Léa Linster fünf ihrer Lieblingsgerichte, die ganz leicht nachzukochen sind. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.04.2020 | 12:45 Uhr