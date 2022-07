Stand: 05.07.2022 11:58 Uhr NATO unterzeichnet Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

Schweden und Finnland sind ihrem Wunsch näher gekommen, Mitglied der NATO zu werden. Im Hauptquartier der Allianz in Brüssel wurden heute die dafür notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet. Damit können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen, sind aber noch nicht stimmberechtigt. Der eigentliche NATO-Beitritt muss noch von den Regierungen der 30 Mitgliedsländer gebilligt werden.

Selenskyj: Wiederaufbau vor Kriegsende beginnen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, mit dem Wiederaufbau des Landes noch vor Ende des russischen Angriffskrieges zu beginnen. In den Gebieten, aus denen man die feindlichen Truppen vertrieben habe, seien zehntausende Häuser zerstört, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Tausende Unternehmen stünden still. Außerdem müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung. Selenskyj hatte die Hilfe der internationale Gemeinschaft beim Wiederaufbau gestern zum Auftakt einer Konferenz in Lugano als "wichtiger Beitrag zum Weltfrieden" bezeichnet.