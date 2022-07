Stand: 03.07.2022 20:16 Uhr Krieg mit Russland: Ukraine meldet Rückzug aus Lyssytschansk

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben aus Lyssytschansk abgezogen. Die Militärführung erklärte, die Entscheidung sei getroffen worden, um das Leben der Soldaten zu retten. Lyssytschansk war die letzte ukrainische Festung in der Provinz Luhansk. Russland hatte die Einnahme bereits zuvor verkündet.

Streik in Norwegen bedroht Gasproduktion

Ein ab Dienstag geplanter Streik von Öl- und Gasarbeitern könnte die Förderung von Gas in Norwegen deutlich verringern. Die zuständige Arbeitgebervereinigung geht davon aus, dass das Minus bis zu 13 Prozent betragen wird. Hintergrund ist ein Tarifstreit. Die EU-Staaten sind derzeit wegen ausbleibender russischer Lieferungen auf mehr Gas aus dem skandinavischen Land angewiesen. Die Europäische Union importiert bisher rund 20 Prozent ihres Gases aus Norwegen. Aus Russland kamen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar rund 40 Prozent.

Kommunen besorgt wegen Gas-Krise

Städte und Kommunen sorgen sich mit Blick auf mögliche Engpässe bei Gaslieferungen auch um die Versorgungs-Unternehmen. Der Druck auf die Stadtwerke nehme jeden Tag zu, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy. Er warnte, wenn die Stadtwerke die steigenden Energiepreise weitergäben, wären viele private Haushalte mit den Kosten überfordert. Wenn sie sie nicht weitergäben, könnten viele kommunale Versorger in die Insolvenz rutschen. Bund und Länder müssten dieses Problem lösen, so Dedy. Für Montag hat Bundeskanzler Scholz Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Bundesbank und Wissenschaft zu einer Diskussion über die Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel eingeladen.

