Stand: 30.06.2022 21:13 Uhr Krieg in der Ukraine: Milliarden-Budget für NATO-Ostflanke

Der NATO-Gipfel in Madrid hat zum Abschluss eine deutliche Budget-Erhöhung beschlossen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wollen die Mitgliedsstaaten bis Ende 2030 mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich für gemeinschaftliche Aufgaben bereitstellen. Mit dem Geld soll mehr Ausrüstung an der NATO-Ostflanke möglich werden. Außerdem sollen die Mittel in weitere Übungen und die Cybersicherheit fließen.

Scholz nennt Putins NATO-Vorwürfe lächerlich

Bundeskanzler Scholz hat den Vorwurf des russischen Präsidenten Putin, die NATO habe imperiale Absichten, als lächerlich zurückgewiesen. Die NATO sei eine defensive Allianz und für niemanden eine Bedrohung, betonte der SPD-Politiker nach dem Gipfel des Militärbündnisses. Es sei Putin, der Imperialismus zum Ziel seiner Politik gemacht habe.



US-Präsident Biden betonte - wie zuvor Generalsekretär Stoltenberg -, dass sich die Ukraine so lange wie nötig auf die Unterstützung der NATO-Staaten verlassen könne. Biden stellte der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von umgerechnet knapp 800 Millionen Euro in Aussicht.