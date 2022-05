Stand: 23.05.2022 12:52 Uhr Krieg in der Ukraine: Lebenslange Haft für russischen Soldaten

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Das Gericht in Kiew sah es am Montag nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat in den ersten Tagen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Nordosten des Landes einen 62-jährigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall.

Selenskyj fordert bei Weltwirtschaftsforum "maximale" Sanktionen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die internationale Staatengemeinschaft zu "maximalen" Sanktionen gegen Russland aufgerufen und weitere Waffenlieferungen gefordert. Es dürfe "keinen Handel mit Russland" mehr geben, sagte Selenskyj in einer Videoansprache zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos. Notwendig seien auch ein Öl-Embargo sowie Sanktionen gegen alle russischen Banken. Er rief die Staaten angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land zu weiteren Waffenlieferungen auf. "Die Ukraine braucht alle Waffen, die wir fordern, nicht nur die, die geliefert wurden."