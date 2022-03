Krieg in der Ukraine: Geldstrafe für russische Demonstrantin Stand: 15.03.2022 18:49 Uhr Die Russin Owsjannikowa ist wegen ihrer Protestaktion im Fernsehen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind in Kiew angekommen. Am Nachmittag begann die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland. Die News im Überblick.

Die Demonstrantin Marina Owsjannikowa ist wegen ihrer Protestaktion während einer Nachrichtensendung im russischen Fernsehen zu einer Geldstrafe verurteilt und vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein Gericht in Moskau verurteilte sie heute zur Zahlung von 30.000 Rubel (rund 250 Euro), wie eine AFP-Reporterin aus dem Gerichtssaal berichtete. Owsjannikowa wurde damit nicht nach dem neuen russischen Mediengesetz verurteilt, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über das Militär vorsieht. Sie war gestern während der wichtigsten Nachrichtensendung Russlands hinter einer Nachrichtensprecherin aufgetaucht, dabei hielt sie ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen" in die Kamera.

AUDIO: Russische Reaktionen auf Protestaktion im TV (5 Min) Russische Reaktionen auf Protestaktion im TV (5 Min)

Unterdessen haben die Regierungschefs aus Polen, Tschechien und Slowenien, Morawiecki, Fiala und Jansa, Kiew erreicht, um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Es gehe darum, der Ukraine die volle Unterstützung der gesamten EU zuzusichern. Die EU hat derweil eine vierte Serie von Sanktionen gegen Russland beschlossen. Das Paket ziele auf Einzelpersonen und Organisationen, die in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt seien.

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben ihre Gespräche über eine Waffenruhe fortgesetzt. Es ist bereits die vierte Gesprächsrunde.

Nach neuen schweren Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt hat Kiews Bürgermeister Klitschko eine lange Ausgangssperre angekündigt. Von heute Abend bis Donnerstagfrüh dürfen die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um in Schutzräume zu flüchten. in der ukrainischen Hauptstadt gibt es zudem erneut Probleme bei der Lieferung von Hilfsgütern in die eingekesselte Stadt. Ein Versorgungskonvoi stecke im nahe gelegenen Berdjanks fest.

Die Evakuierung der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol konnte heute fortgesetzt worden. Weitere 2.000 Autos mit Zivilisten hätten die Stadt über einen Fluchtkorridor verlassen, erklärte die Stadtverwaltung.

