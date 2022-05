Stand: 16.05.2022 06:09 Uhr Finnland und Schweden beraten über NATO-Antrag

In Finnland und Schweden könnte heute eine weitere Hürde für einen NATO-Beitritt genommen werden. In beiden Ländern kommen die Parlamente zusammen, um über einen Aufnahmeantrag in das Militär-Bündnis zu entscheiden. Eine Zustimmung gilt als sicher, nachdem sich sowohl in Finnland als auch in Schweden die jeweils regierenden Sozialdemokraten für den NATO-Beitritt ausgesprochen haben. Für beide Länder wäre eine Aufnahme in die Allianz nach jahrzehntelanger Neutralität eine Zäsur. Die Länder reagieren mit den Plänen auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Ukrainische Soldaten an Grenze zu Russland

Ukrainische Truppen stoßen von Charkiw offenbar bis zur russischen Grenze vor Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Sie gehören den Angaben zufolge zu einer Freiwilligen-Brigade aus der Stadt Charkiw. In einem weiteren im Netz veröffentlichten Videoclip ist zu sehen, wie die Soldaten den Pfahl mitbringen und vor einem Graben mit russischen Grenzschildern platzieren. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen. Russland hatte seine Truppen bereits im Norden der Ukraine abgezogen, nachdem sie vor der Hauptstadt Kiew gestoppt wurden. Russland konzentriert sich aktuell auf die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk, in denen prorussische Separatisten mit Hilfe aus Moskau bereits seit 2014 einige Gebiete unter ihre Kontrolle brachten.