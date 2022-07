Stand: 01.07.2022 14:28 Uhr Krieg in der Ukraine: 19 Tote bei Raketenangriffen bei Odessa

In der Nähe der südukrainischen Hafenstadt Odessa suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden der russischen Raketenangriffe. Am frühen Morgen war ein Wohnhaus getroffen worden. Weitere Raketen schlugen der Regionalverwaltung zufolge in zwei Ferienanlagen in der Nähe ein. Die Behörden melden insgesamt 19 Toten und über 30 Verletzte, die in Krankenhäusern versorgt würden. Die russischen Truppen hätten Raketen aus alten Sowjetbeständen benutzt und vom Schwarzen Meer aus abgefeuert, heißt es von ukrainischer Seite.

AUDIO: Weitere Raketenangriffe auf zivile Objekte bei Odessa (5 Min) Weitere Raketenangriffe auf zivile Objekte bei Odessa (5 Min)

Bundesregierung verurteilt Angriffe auf Zivilisten

Die Bundesregierung hat die russischen Raketenangriffe auf zivile Wohngebäude in Odessa "auf das Schärfste" verurteilt. Russland nehme bei seinem Krieg in der Ukraine zivile Opfer in Kauf, was "menschenverachtend und zynisch" sei, sagt ein Regierungssprecher. Russlands Präsident Wladimir Putin und andere Verantwortliche müssten für solche Angriffe zur Verantwortung gezogen werden.