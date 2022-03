Krieg in Ukraine: Frankreich will Mariupol-Einwohnern helfen Stand: 26.03.2022 09:43 Uhr Frankreich startet mit der Türkei und Griechenland eine "humanitäre Aktion", um Menschen aus der umkämpften ostukrainischen Stadt Mariupol zu retten. Die EU-Staaten wollen künftig Gas und Wasserstoff angesichts der hohen Preise gemeinsam einkaufen. Die News im Überblick.

Macron sagte, es gehe darum "all jene zu evakuieren, die Mariupol verlassen wollen". Er werde dazu erneut mit Russlands Präsident Putin sprechen, "um Einzelheiten auszuarbeiten". Er hoffe, möglichst viele Akteure "in diese Operation einbeziehen zu können" und wolle erreichen, dass die Evakuierung in den kommenden Tagen beginnt, sagte Macron. Französische Regierungsvertreter hätten am Freitag mit dem Bürgermeister von Mariupol gesprochen. Die 150.000 verbliebenen Einwohner lebten dort unter "dramatischen Bedingungen", so Macron. Der ukrainische Präsident Selenskyi warf Russland erneut vor, Hilfe für Zivilisten in der eingeschlossenen Hafenstadt zu blockieren. Die Lage in der Stadt sei weiterhin "absolut tragisch", erklärte Selenskyi in einer Videobotschaft in der Nacht zu Sonnabend. Bislang sei es gelungen, etwas mehr als 26.000 Zivilisten zu evakuieren.

Schwere Kämpfe um Cherson

Nach Angaben eines Vertreters des US-Verteidigungsministeriums kämpfen die ukrainischen Streitkräfte darum, die wichtige Stadt Cherson im Süden von den Russen zurückzuerobern. Das russische Militär habe keine so feste Kontrolle mehr über die Stadt wie zuvor, weswegen Cherson nun wieder als "umkämpftes Gebiet" zu bewerten sei.

EU einigt sich auf "freiwillige gemeinsame Käufe von Gas und Wasserstoff"

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder haben sich derweil bei ihrem Treffen darauf geeinigt, "freiwillige gemeinsame Käufe von Gas, Flüssiggas und Wasserstoff" zu ermöglichen. "Anstatt uns gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben, werden wir unsere Nachfrage bündeln", sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Zuvor hatte sie einen Deal mit US-Präsident Biden präsentiert, wonach die EU künftig große Mengen Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen soll, um die Abhängigkeit von Energie aus Russland zu reduzieren. Offen blieb, ob die Gaspreise künftig gedeckelt werden sollen. Bundeskanzler Scholz sprach sich gegen Markteingriffe aus.

Ukraines Botschafter Melnyk fordert mehr Waffen aus Deutschland

In der Ukraine sind weitere Waffen aus Deutschland eingetroffen. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur wurden insgesamt 1.500 Luftabwehrraketen, 100 Maschinengewehre und acht Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen in das Land geliefert. Im Interview auf NDR Info hatte der ukrainische Botschafter Melnyk am Freitag weitere Waffen für sein Land gefordert. "Deutschland könnte viel mehr tun", sagte Melnyk. Es gebe eine lange Liste von Kriegsgeräten, die sein Land brauche. Außerdem hoffe er darauf, dass die Bundesregierung einen ein- bis zweimonatigen Importststopp für Öl und Gas aus Russland unterstützt. Ein solches Embargo der EU könne helfen, "dass die Putin'sche Kriegsmaschinerie zum Ersticken kommt", sagte Melnyk. Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck hatte zuvor mitgeteilt, es gebe Erfolge auf dem Weg zu weniger Gas-, Öl- und Kohleimporten aus Russland.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

