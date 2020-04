Stand: 28.04.2020 17:00 Uhr

Jede Menge Zeit für Schul-Experimente!

Die Kultusminister haben am Dienstag klargestellt, dass es bis zu den Sommerferien keinen normalen Unterricht für alle Klassen geben wird. Denkbar sei lediglich, Unterricht in den Schulen tageweise oder wochenweise anzubieten.

Ein Kommentar von Verena Gonsch, NDR Info

Ich könnte jetzt lange darüber lamentieren, was die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen alles verpasst haben, warum die Schulen so schlecht ausgerüstet sind und die Lehrkräfte digital kaum etwas anbieten. Aber Schwamm drüber - oder, um es mit einer von Deutschlands prominentesten Schulforscherinnen Birgit Eickelmann zu sagen - jetzt geht es darum, einfach mal zu machen. Und dabei auch jede Menge neue Dinge auszuprobieren.

Keine Rundum-Versorgung, keine Elternabende

Nein, Unterricht wird bis zu den Sommerferien nicht viel mit dem zu tun haben, was wir gewöhnt sind. Keine Rundum-Versorgung, kein Frontal-Unterricht, keine Fächer-Vielfalt, keine Projekte, keine Elternabende, auf keinen Fall Ausflüge und Wandertage. Dafür viel Abstand, Desinfektionsmittel und Masken. Klingt erstmal gewöhnungsbedürftig!

An viele neue Dinge gewöhnen

Trotzdem werden alle Kinder und Jugendlichen lernen, alleine, zu Hause, in der Schule, digital mit ihrer Lerngruppe, mit Stift und Zettel, Laptop und Büchern. Je nach Möglichkeiten und nach Ausstattung. Sie werden hoffentlich zumindest in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch den Jahresstoff mitnehmen. Sie werden sich an ganz viel neue Dinge gewöhnen, aber sie bleiben auf dem Laufenden. Und wenn es ganz gut läuft, gelingt es, auch einige Kinder und Jugendliche ins Boot zu holen, die keine engagierten Eltern haben und die in den zurückliegenden Wochen keinen oder kaum Kontakt zu ihren Lehrkräften hatten.

Langsam anfangen, dann aufstocken

Die Kultusminister folgen im Großen und Ganzen den Vorschlägen der Experten des Leopoldina-Papiers, das vor einigen Wochen vorgelegt wurde. Langsam anfangen, erstmal die Abschluss-Klassen unterrichten, kleine Lerngruppen, und dann aufstocken. Und immer wieder schauen, wie der Stand der Forschung und wie die Infektionszahlen sind.

Wie anfällig sind Kinder und Jugendliche?

Am heutigen Dienstag hat Hamburg bekanntgegeben, dass das UKE eine große Studie startet, die auch prüft, wie infektionsanfällig Kinder und Jugendliche sind. Denn, so die Forscher, dies würde der Wissenschaft noch Rätsel aufgeben. In Heidelberg hat am Wochenende eine weitere Studie mit gleicher Zielrichtung begonnen. In einigen Wochen werden wir die Ergebnisse haben. Und dann können die Kultusminister weiter schauen, wie gefährdet Kinder sind und ob sie das Virus in erheblichem Maße weitergeben. Momentan können die Politiker nur auf Sicht fahren, um die Kinder und ihre Familien nicht zu gefährden.

Unkonventionelle Wege sind angesagt

Auf jeden Fall wird das System Schule ordentlich durchgerüttelt. Die sozial schwachen Schülerinnen und Schüler machen den Kultusministern dabei zurecht am meisten Sorgen. Hier müssen die Lehrkräfte unkonventionelle Wege gehen und diese Kinder - wenn nötig - auch einzeln ansprechen und unterstützen.

Chance für digitalen Unterricht

Für den Rest der Schulgemeinschaft gilt: Jetzt ist die Zeit, um neue Wege auszuprobieren. Und endlich den Einstieg in den digitalen Unterricht zu finden. Damit es ab Herbst oder bei der nächsten Krise einfach nur heißt: Morgen früh digitaler Unterricht. Wir treffen uns um 8 Uhr im virtuellen Klassenzimmer. Bitte seid pünktlich!

