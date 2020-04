Stand: 16.04.2020 17:04 Uhr

Corona-Lockerungen: Auch Gottesdienste möglich machen

Auch nach der Anpassung der Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gilt: Gottesdienste aller Glaubensgemeinschaften sind bis auf Weiteres in ganz Deutschland verboten. Kritiker sehen die verfassungsrechtlich geschützte Religionsfreiheit verletzt.

Ein Kommentar von Florian Breitmeier, NDR

Das pauschale Verbot von Gottesdiensten irritiert. Lockerungen sollten bald möglich sein und mit Blick auf das Grundrecht der Religionsfreiheit wäre dies auch geboten. Keine Frage: Der überaus schwerwiegende Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Glaubensfreiheit war und ist zum Schutz von Gesundheit und Leben zeitweise gerechtfertigt. Galt und gilt es doch in der Corona-Pandemie ein Kollabieren des öffentlichen Gesundheitssystems zu verhindern. Nun hat der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erklärt, dass die Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsgeräten angesichts der langsameren Verbreitung der Epidemie aktuell ausreichen, medizinische Engpässe prognostiziert er derzeit nicht.

Es geht nicht um Extrawürste für die Kirchen

Das ist natürlich noch nicht das Ende der Krise! Aber es sind nun erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt worden. Dies sollte auch mit Blick auf die Seelsorge möglich sein. Nein, es geht dabei nicht um Extrawürste für die Kirchen oder unverhältnismäßige Privilegien für einflussreiche Institutionen. Einschränkungen muss es weiterhin geben. Aber wenn in der Corona-Pandemie von der Politik und der Gesellschaft insgesamt eine schrittweise Rückkehr zur Normalität gewünscht ist, können davon Kirchen, Synagogen und Moscheen mit ihren Sinnangeboten nicht ausgenommen werden. Wenn von kommender Woche an wieder in zahlreichen Geschäften eingekauft werden kann, wenn Schulen nach und nach wieder für einzelne Klassen und Jahrgänge geöffnet werden, wenn das Fahren in Bussen und Bahnen mit Schutzmasken empfohlen wird, dann sollte doch auch ein Gottesdienst mit einer begrenzten Anzahl von Gläubigen in einer Kirche möglich sein.

Klar ist, dass die Gläubigen die Gottesdienste während der Corona-Pandemie nicht so feiern können wie vor der Krise. Das wäre unverantwortlich. Aber hält die Politik die Gläubigen wirklich für so unvernünftig?

Glaubensgemeinschaften sollten Grundrecht einfordern

Denkbar sind Gottesdienste zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit klar begrenzten Teilnehmerzahlen, angepasst an die jeweilige Größe der Kirche, es gelten Abstandsregeln und Hygienevorschriften, die Gläubigen tragen sich in Listen ein, damit die Gesundheitsbehörden im Zweifelsfall reagieren können, der Friedensgruß per Handschlag ist ausgesetzt, jede und jeder trägt Schutzmasken und bleibt während des Gottesdienstes am Platz. Auch Andachten oder Gottesdienste unter freiem Himmel wären möglich. Darauf hat ja zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht in Greifswald in einem Urteil vor Ostern prinzipiell hingewiesen. Die Glaubensgemeinschaften sollten ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit nun offensiv und zugleich verantwortungsvoll einfordern. Denn wer allzu defensiv auftritt, darf sich über einen zunehmenden Substanzverlust in der Gesellschaft nicht beklagen.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 16.04.2020 | 17:08 Uhr