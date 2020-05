Stand: 05.05.2020 17:29 Uhr

Kommentar: Weil der Bund zögert, handeln die Länder

Fraktionschefs von CDU/CSU, SPD und Grünen im Bundestag haben das uneinheitliche Vorgehen der Bundesländer bei der Lockerung von Corona-Auflagen scharf kritisiert. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte am Nachmittag: "Ich stelle mir mittlerweile die Frage, was ist die Rolle von Ministerpräsidentenkonferenzen, wenn dann doch irgendwo alles vorher oder nachher oder anders oder schneller oder langsamer entschieden wird." Die Länder preschen nicht vor - der Bund hat nur zu lange gewartet, meint Michael Weidemann in seinem Kommentar.

Ein Kommentar von Michael Weidemann, NDR Info

Wer jetzt darüber jammert, dass die Länder bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen vorpreschen, sollte seinen Protest in Berlin vorbringen: Denn es ist die Politik der Bundesregierung, die mit Zaudern und Zögern auf den zunehmenden Druck aus der Bevölkerung reagiert, statt endlich einen Weg aus dem Lockdown zu finden. Nach Wochen der Quarantäne kündigt sie wolkig weitere Lockerungen an, statt klare Fahrpläne aus der Krise zu kommunizieren. In Berlin will man Zeit gewinnen, das strenge Regime noch ein, zwei Wochen aufrechterhalten, um die Infektionszahlen weiter zu drücken. Währenddessen droht die Wirtschaft von der Rezession in die Depression zu versinken - und der Druck in den Familien, die Spannungen in der Gesellschaft ins unerträgliche abzugleiten. Während das Bundeskabinett uns von einer Bund-Länder-Sitzung auf die nächste vertröstet, ist der Druck auf die Länderregierungen von Kiel bis München stetig gewachsen. Die Rufe werden immer lauter: Handelt endlich! Reagiert auf den fortgesetzten Rückgang der Corona-Zahlen!

Ausstiegskonzepte müssen regional sein

Dass die Regierung in Schwerin dabei andere Prioritäten setzt als der Senat in Hamburg, die Koalition in Hannover sich mit ihren Detailregelungen von denen des Jamaika-Bündnisses in Kiel abhebt, ist dabei absolut nachvollziehbar. Natürlich spielt es eine Rolle, ob das wirtschaftliche Überleben eines Bundeslandes vom Bädertourismus abhängt oder vom internationalen Handel. Und es ist offensichtlich, dass sich die Situation von Familien in Stadtstaaten von der in weniger dicht bevölkerten Landkreisen des Nordostens deutlich unterscheidet. Regional voneinander abweichende Ausstiegskonzepte sind daher fast schon folgerichtig. Es mag zwar verwirrend sein, wenn in einem Bundesland die Gaststätten schon geöffnet, die Kontaktbeschränkungen nahezu aufgehoben sind und im anderen nicht. Zu ernsthaften Nachteilen führen solche Abweichungen aber nicht.

Bundesregierung hat zu lange gewartet

Dabei sind in einigen Punkten bundeseinheitliche Richtlinien durchaus sinnvoll - etwa wenn es um den irgendwann wieder uneingeschränkt möglichen Einkauf in Kaufhäusern und Geschäften geht oder bei der Genehmigung größerer Sport- und Musikveranstaltungen. Genau zu definieren, in welchen Bereichen zentrale Regeln nötig sind, die Länderchefs davon zu überzeugen und einen nachvollziehbaren Zeitplan für deren Umsetzung zu entwickeln: All das hat die Bundesregierung, namentlich auch Angela Merkel, leider versäumt. Ihr Blick bleibt auf die Infektionsstatistiken verengt und lässt das Zusammenwirken aller Coronafolgen weitgehend außer Acht. Deshalb hatten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gar keine andere Wahl, als auf eigene Faust zu agieren. Denn zu lange abzuwarten kann genauso fatal sein wie übereilt zu handeln.

